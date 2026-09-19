Phẫu thuật mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân khó khăn tại An Giang

Người dân được khám mắt lâm sàng, kiểm tra và tư vấn trước khi thực hiện phẫu thuật miễn phí.

Ngày 19/9, tại Trung tâm Y tế Phú Tân, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh, đoàn bác sĩ Bệnh viện Mắt Tây Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Y tế Phú Tân tổ chức chương trình chăm sóc mắt cộng đồng cho 200 người dân các xã: Phú Tân, Phú An, Chợ Vàm, Phú Lâm, Hòa Lạc và Bình Thạnh Đông.

Tại đây, người dân được khám sàng lọc, tư vấn và phẫu thuật miễn phí các bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể, mộng thịt, giúp phục hồi thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổng kinh phí hoạt động hơn 340 triệu đồng, do các đơn vị vận động doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.