Phẫu thuật lấy khối u trong ống sống cho bệnh nhân quốc tịch Hoa Kỳ

Các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật lấy bỏ hoàn toàn khối u trong ống sống vùng thắt lưng cho nam bệnh nhân quốc tịch Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Đây là ca phẫu thuật phức tạp do khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh và người bệnh có thể trạng béo phì mức độ nặng. Hai ngày sau ca phẫu thuật, người bệnh có thể đứng dậy, đi lại và tự sinh hoạt, không ghi nhận tổn thương thần kinh mới.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung cho biết, việc người bệnh quốc tịch Hoa Kỳ lựa chọn Bệnh viện Đà Nẵng để thực hiện phẫu thuật thần kinh phức tạp cho thấy sự tin tưởng không chỉ dành cho ê-kíp phẫu thuật mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam. Cùng với triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện đang cải tiến quy trình tiếp nhận, tư vấn và điều trị, tăng cường hỗ trợ đa ngôn ngữ, phối hợp với các đơn vị bảo hiểm trong nước và quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh. Với loại phẫu thuật vi phẫu u tủy tương tự, chi phí tự thanh toán tại Hoa Kỳ có thể lên đến khoảng 35.000-60.000 USD (tương đương 910 triệu-1,56 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng chỉ khoảng 20-30 triệu đồng (theo chi phí của ca bệnh này).

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau lưng, tê bì, yếu hai chân và đi lại khó khăn. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện khối u ngoài tủy, trong màng cứng, kích thước khoảng 3cm, tại vị trí đốt sống thắt lưng L2.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Quang Huy, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi tiếp cận chính xác, sử dụng kính vi phẫu để quan sát phóng đại, bóc tách khối u khỏi các cấu trúc thần kinh, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh. Bệnh nhân cao 1,95m, nặng 165kg, thuộc nhóm béo phì độ III. Thể trạng này làm tăng độ khó của ca mổ, từ bố trí tư thế phẫu thuật, gây mê, kiểm soát đường thở đến chăm sóc sau mổ, đồng thời tăng nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật.

Sau 2 ngày phẫu thuật, người bệnh có thể đứng dậy, đi lại và tự sinh hoạt, không ghi nhận tổn thương thần kinh mới. Ảnh: TTXVN phát

Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức thực hiện ca mổ dưới kính vi phẫu, kết hợp hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ. Sau 3 giờ, ê kíp lấy bỏ hoàn toàn khối u. Người bệnh hồi phục tốt, không xuất hiện thiếu hụt thần kinh mới.

Thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã ứng dụng các kỹ thuật ghép gan, ghép thận, ghép tế bào gốc và phẫu thuật ít xâm lấn trong khám, điều trị, từng bước nâng cao năng lực tiếp nhận, xử trí những trường hợp bệnh phức tạp. Đơn vị từng bước khẳng định vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến có dịch vụ y tế chất lượng cao.