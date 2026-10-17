Phẫu thuật khớp háng, khớp gối: Cập nhật kỹ thuật mới, hướng tới cá thể hóa điều trị

Hội thảo khoa học quốc tế về những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh quy tụ 13 chuyên gia đến từ 10 trung tâm chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế. Sự kiện cập nhật nhiều kỹ thuật phẫu thuật hiện đại, ứng dụng robot và phẫu thuật ít xâm lấn, hướng tới nâng cao hiệu quả điều trị và cá thể hóa chăm sóc người bệnh.

Kết nối chuyên gia, cập nhật tiến bộ phẫu thuật chỉnh hình

Trong hai ngày 17 và 18/10/2026, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối”, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Việt Nam, Áo, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).

Hội thảo “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối”.

Hội thảo có sự góp mặt của 13 chuyên gia thuộc 10 trung tâm chấn thương chỉnh hình, cùng hơn 100 bác sĩ, chuyên gia y tế. Trong khuôn khổ chương trình, 18 báo cáo khoa học được trình bày qua hai phiên chuyên môn, kết hợp hai ca phẫu thuật thị phạm truyền hình trực tiếp. Các hoạt động tập trung vào những tiến bộ trong thay khớp, nội soi, tái tạo dây chằng, xử trí tổn thương phức tạp và ứng dụng công nghệ trong phẫu thuật chỉnh hình.

Tham dự sự kiện còn có ông Philipp Agathonos, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Áo tại Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm và thúc đẩy giao lưu, hợp tác y tế giữa Việt Nam và quốc tế.

Ông Philipp Agathonos - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam tham dự hội thảo.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BS Hà Kim Trung, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, các hội thảo khoa học quốc tế là cầu nối học thuật, tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia quốc tế, tiếp cận các kỹ thuật mới và cập nhật thực hành lâm sàng. Qua đó, bác sĩ có thêm cơ hội thảo luận về những thách thức trong điều trị, từ lựa chọn phương pháp phẫu thuật đến kiểm soát rủi ro và phục hồi chức năng sau can thiệp.

Cá thể hóa phẫu thuật thay khớp ở người cao tuổi

Tại phiên chuyên môn đầu tiên, GS.TS.BS Dietmar Krappinger, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Trưởng đơn vị Phẫu thuật khung chậu và khớp háng thuộc Đại học Y Innsbruck (Áo), trình bày về phẫu thuật thay khớp háng toàn phần trong điều trị gãy ổ cối.

Đây là nhóm tổn thương đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt ở người cao tuổi. Việc lựa chọn phương án điều trị cần cân nhắc không chỉ tình trạng xương khớp mà còn khả năng vận động, bệnh lý đi kèm, mức độ độc lập trong sinh hoạt và nguy cơ phát sinh biến chứng.

GS.TS.BS Dietmar Krappinger sẽ mang đến hội thảo 2 bài báo cáo tại 2 phiên chuyên môn.

Theo GS.TS.BS Dietmar Krappinger, đánh giá người bệnh cao tuổi không nên chỉ dựa vào tuổi sinh học. Điều quan trọng là xem xét tình trạng sức khỏe tổng thể, khả năng vận động và mức độ ảnh hưởng của tổn thương đến các hoạt động thường ngày. Tuổi cao không đồng nghĩa với việc người bệnh không thể phẫu thuật; quyết định cần được đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện lợi ích và nguy cơ.

Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của phẫu thuật ít xâm lấn. Khái niệm này không đơn thuần là tạo đường rạch da ngắn mà còn hướng tới bảo tồn cơ và các cấu trúc giải phẫu, hạn chế tổn thương mô trong quá trình can thiệp. Với người cao tuổi, việc cố định vững chắc và tạo điều kiện để người bệnh sớm chịu lực, vận động trở lại có vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục.

Cũng theo ông, nếu điều kiện cho phép, vận động sớm có thể giúp người bệnh giảm thời gian nằm bất động và hỗ trợ phục hồi chức năng. Để đạt mục tiêu này, ê-kíp cần đánh giá khả năng cố định, chất lượng xương, lựa chọn vật liệu phù hợp, đồng thời phối hợp với chuyên khoa gây mê hồi sức và nội khoa để kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Từ kinh nghiệm điều trị tại Áo, GS.TS.BS Dietmar Krappinger cho rằng việc chuẩn bị cho nhóm bệnh nhân rất cao tuổi sẽ ngày càng quan trọng. Trong 10-20 năm tới, Việt Nam có thể phải đối mặt với số lượng người bệnh cao tuổi cần điều trị các tổn thương như gãy khớp háng ngày càng tăng. Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá toàn diện và tổ chức điều trị cho nhóm bệnh nhân này có thể cung cấp những gợi ý hữu ích cho thực hành lâm sàng.

Bên cạnh nội dung về thay khớp háng, hội thảo còn cập nhật các vấn đề trong bảo tồn và tái tạo khớp. TS.BS Christian Koidl đến từ Innsbruck (Áo) trình bày những nội dung chuyên môn liên quan; trong khi PGS.TS.BS Chao-Ping Chen, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ về các phương pháp bảo tồn và tái tạo trong phẫu thuật chỉnh hình.

Những báo cáo này góp phần mở rộng trao đổi về chỉ định điều trị, lựa chọn kỹ thuật và cách tiếp cận đối với các tổn thương khớp có đặc điểm khác nhau.

Robot hỗ trợ nâng cao độ chính xác trong thay khớp gối

Một nội dung đáng chú ý tại hội thảo là báo cáo của GS.TS.BS Hiranaka Takafumi, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật khớp, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Takatsuki (Nhật Bản), về kỹ thuật thay khớp gối toàn phần theo trục cơ học động học (KA-TKA), kết hợp đo đạc bằng thước kẹp và hệ thống robot ROSA.

GS.TS.BS Hiranaka Takafumi chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật khớp gối.

Trong phẫu thuật thay khớp gối, việc xác định vị trí đặt các thành phần khớp nhân tạo và cân bằng mô mềm là những yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả sau mổ. Phương pháp tiếp cận theo giải phẫu và động học của từng người bệnh hướng tới việc lựa chọn cách đặt khớp phù hợp hơn với đặc điểm cá nhân, thay vì áp dụng một cấu hình giống nhau cho tất cả trường hợp.

Theo GS.TS.BS Hiranaka Takafumi, robot có thể hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thao tác với độ chính xác cao, đồng thời cung cấp dữ liệu về trục chi, mặt phẳng cắt xương và độ căng của mô mềm. Những thông tin này giúp ê-kíp có thêm cơ sở để đánh giá và điều chỉnh kế hoạch phẫu thuật trong quá trình thực hiện.

Theo ông, công nghệ robot không thay thế vai trò của bác sĩ trong đánh giá và ra quyết định, nhưng có thể hỗ trợ tăng độ chính xác và thu thập dữ liệu có hệ thống. Về lâu dài, dữ liệu trước và sau phẫu thuật, khi được kết hợp với các công cụ phân tích như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), có thể hỗ trợ nghiên cứu kết quả điều trị và cá thể hóa phương pháp phẫu thuật.

Dù vậy, chuyên gia nhấn mạnh không có một kỹ thuật duy nhất phù hợp với mọi người bệnh. Việc lựa chọn phương pháp cần dựa trên tình trạng lâm sàng, đặc điểm giải phẫu, mục tiêu vận động và kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật.

Hai ca phẫu thuật thị phạm, kết nối kinh nghiệm quốc tế

Bên cạnh các báo cáo khoa học, hai ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp là điểm nhấn của hội thảo, tạo điều kiện để các bác sĩ theo dõi quy trình can thiệp và trao đổi chuyên môn ngay trong quá trình thực hiện.

TS.BS Lê Quang Huy thăm khám cho bệnh nhân Thương trước phẫu thuật.

Thương, 46 tuổi, bị hoại tử chỏm xương đùi phải giai đoạn IV. Ca mổ do THS.BSNT Phó Minh Đức và BSCKI Phạm Văn Đạo thuộc đơn vị Chấn thương chỉnh hình và Ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thực hiện, với sự tư vấn chuyên môn của BS Joerg Beardi.

SuperPATH là một trong những phương pháp tiếp cận được sử dụng trong phẫu thuật thay khớp háng, hướng tới hạn chế tổn thương mô mềm trong quá trình can thiệp. Việc lựa chọn kỹ thuật cụ thể cần dựa trên tình trạng tổn thương, đặc điểm giải phẫu và đánh giá của ê-kíp điều trị.

Ca phẫu thuật thứ hai là tái tạo dây chằng chéo trước chỉnh sửa bằng gân tự thân cơ tứ đầu đùi, kết hợp tăng cường ngoài khớp bằng dải chậu chày theo kỹ thuật Lemaire. Người bệnh Sơn, 27 tuổi, từng được tái tạo dây chằng chéo trước vào năm 2025, sau đó bị ngã và xuất hiện đau, hạn chế vận động.

Ca mổ do TS.BS Lê Quang Huy và BSCKI Nguyễn Văn Doanh của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thực hiện, với sự tư vấn của TS.BS Christian Koidl. Với trường hợp phẫu thuật chỉnh sửa, việc đánh giá nguyên nhân thất bại của lần mổ trước, tình trạng dây chằng, sụn chêm và độ vững của khớp là cơ sở để xây dựng phương án can thiệp.

Hai ca phẫu thuật thị phạm cho thấy vai trò của việc kết hợp kiến thức chuyên môn, đánh giá người bệnh và trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia. Thông qua hình thức truyền hình trực tiếp, các bác sĩ tham dự có cơ hội quan sát quy trình thực hành, thảo luận về lựa chọn kỹ thuật và tiếp cận cách xử lý những tình huống lâm sàng cụ thể.

Tăng cường hợp tác chuyên môn, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị

Việc tổ chức hội thảo quốc tế về phẫu thuật khớp háng và khớp gối là một hoạt động trao đổi học thuật, góp phần tạo môi trường cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ bác sĩ Việt Nam với chuyên gia quốc tế. Các chủ đề được đề cập trải rộng từ thay khớp ở người cao tuổi, ứng dụng robot, phẫu thuật ít xâm lấn đến tái tạo dây chằng và xử trí biến chứng.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực chấn thương chỉnh hình từ 6 nền y tế thế giới.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, đơn vị Chấn thương chỉnh hình và Ngoại thần kinh triển khai nhiều hướng tiếp cận trong phẫu thuật khớp, bao gồm các kỹ thuật thay khớp háng, thay khớp gối, tái tạo dây chằng và ứng dụng phương pháp cố định xương. Bệnh viện cũng cho biết cơ sở được công nhận là trung tâm đào tạo phẫu thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế bởi Hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (Royal College of Surgeons – RCS).

Trong bối cảnh kỹ thuật chỉnh hình liên tục phát triển, việc cập nhật kiến thức và tăng cường trao đổi chuyên môn có ý nghĩa đối với quá trình nâng cao năng lực của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hay kỹ thuật được lựa chọn, mà còn gắn với chỉ định phù hợp, đánh giá toàn diện, kinh nghiệm phẫu thuật và kế hoạch phục hồi chức năng cho từng người bệnh.

Thông qua các báo cáo chuyên sâu và hai ca phẫu thuật thị phạm, hội thảo tạo cơ hội để các chuyên gia cùng thảo luận về những tiến bộ trong điều trị bệnh lý khớp háng, khớp gối. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy hợp tác học thuật, cập nhật thực hành lâm sàng và hướng tới mục tiêu chăm sóc người bệnh phù hợp hơn với nhu cầu và tình trạng cụ thể của từng cá nhân.