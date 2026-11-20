Chiều ngày 20/11, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi T.T.N.L. (14 tuổi, trú tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa), nhập viện trong tình trạng chấn thương bụng nghiêm trọng sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhi được đưa vào cấp cứu với biểu hiện sốc mất máu nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Đánh giá đây là ca bệnh tối khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, huy động liên chuyên khoa phối hợp hồi sức, chẩn đoán và can thiệp phẫu thuật.

Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhi tiến triển tích cực.

Qua siêu âm, chụp cắt lớp vi tính và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng bệnh nhi có nhiều máu, thận trái vỡ độ IV, lách vỡ độ III (theo phân độ AAST 2018) kèm theo nghi ngờ tổn thương tạng rỗng. Sau khi được hồi sức, truyền máu khẩn cấp, bệnh nhi được chuyển thẳng lên phòng mổ.

Khi mở ổ bụng, ê-kíp ghi nhận có nhiều máu lẫn thức ăn, xác định dạ dày bị thủng tại bờ cong lớn. Các bác sĩ khẩn trương làm sạch ổ bụng, khâu phục hồi dạ dày. Tiếp tục kiểm tra, nhận thấy thận trái vỡ nhiều mảnh qua rốn thận, không thể bảo tồn để cầm máu bảo toàn tính mạng, ê-kíp buộc phải cắt thận trái. Tại hạ sườn trái, phần lớn 2/3 dưới lách dập nát, cuống lách đứt lìa chảy máu, ê-kíp tiến hành kiểm soát cuống mạch và cắt lách; đồng thời khâu phục hồi tổn thương đụng dập ở đuôi tụy.

Nhờ phẫu thuật chuẩn xác cùng quá trình hồi sức, chăm sóc hậu phẫu tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, diễn biến thuận lợi và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Trưởng kíp phẫu thuật cho biết, đây là ca chấn thương bụng đặc biệt phức tạp. Thành công của ca mổ có được nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa Ngoại Tổng hợp, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm và các bộ phận liên quan.

Từ trường hợp này, bác sĩ Dương Văn Thông khuyến cáo các phụ huynh cần siết chặt quản lý, giáo dục con em chấp hành quy định pháp luật về giao thông; tuyệt đối không giao xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, đồng thời hướng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.