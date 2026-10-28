Phẫu thuật giải cứu cẳng chân bị co rút nặng do sẹo bỏng cho bé 9 tuổi

Sau mổ, chân bé được cố định bằng nẹp bột tư thế duỗi thẳng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM phẫu thuật thành công cho bé T.M.K (9 tuổi, tỉnh Khánh Hòa). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sẹo bỏng co rút biến dạng nặng nề, khiến chân trái dính gập và không thể đi lại suốt thời gian dài.

Trước đó, tháng 3/2024, bé K. bị bỏng lửa và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa với chẩn đoán bỏng ở ngực, đùi phải, cùng đùi, đầu gối và cẳng chân trái. Xuất viện về nhà, gia đình tự chăm sóc cho bé đến khi vết thương lành. Tuy nhiên, vết sẹo sau bỏng để lại biến chứng co rút nghiêm trọng vùng khoeo chân trái kèm theo loét tiết dịch. Toàn bộ cẳng chân trái bị kéo dính chặt vào đùi, gối chân co rút hoàn toàn và không thể duỗi thẳng.

Đợt này đoàn chuyên gia Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM khám cho khoảng 100 bệnh nhân và mổ 10 ca khó như gãy xương phức tạp, vạt da vi phẫu, chuyển gân liệt thần kinh mác chung và chỉnh hình nhi. Đây là hoạt động chuyên môn thường xuyên giữa hai bệnh viện, giúp người dân tiếp cận y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

BS.CKII Phạm Đình Thành – Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Bỏng

Do không thể duỗi chân để đi lại bình thường, hằng ngày bé K. chỉ có thể dùng hai tay chống bò dưới đất hoặc nhảy lò cò một chân. Tình trạng kéo dài khiến cậu bé 9 tuổi luôn rơi vào mặc cảm, tự ti nặng nề khi đến trường và sinh hoạt cùng bạn bè.

Ngày 20/9, đoàn công tác Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM do BS.CKII Võ Hòa Khánh – Phó Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn đã đến hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trực tiếp thăm khám và hội chẩn, bác sĩ Khánh nhận định đây là ca bệnh khó, quyết định phẫu thuật nhằm giải phóng co rút, giúp bé đứng dậy, đi lại và xóa bỏ mặc cảm.

Ca phẫu thuật do TS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Thạch – chuyên gia Vi phẫu của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM làm phẫu thuật viên chính, phối hợp cùng các bác sĩ địa phương thực hiện. Ê-kíp đã tiến hành cắt bỏ dải sẹo xơ dính, giải phóng hoàn toàn khoeo chân trái giúp duỗi thẳng chân. Tiếp đó, các bác sĩ xoay vạt da và ghép da che phủ khuyết hổng. Quá trình phẫu thuật được thực hiện cẩn trọng, bảo tồn an toàn mạng lưới mạch máu và thần kinh vùng khoeo. Sau mổ, chân bé được cố định bằng nẹp bột tư thế duỗi thẳng.

Theo BS.CKII Lê Minh Hoan – Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình và Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa), sau 1 tháng mổ, vạt da và da ghép đã sống hoàn toàn, chân trái bé đã duỗi được khoảng 150 độ, người thân cần đưa bé tập vật lý trị liệu và mang nẹp ban đêm để phòng co rút tái phát.