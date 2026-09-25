Phẫu thuật cứu ngư dân bị cáp tời trên thuyền cuốn nát chân

Ngày 25/9, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân D.K (SN 1991, quê An Giang) trong tình trạng chấn thương nặng ở chân phải sau tai nạn lao động khi đang đánh bắt thủy sản trên biển. Bệnh nhân nhập viện ngày 23/9.

Khi nhập viện, vùng chân bị thương ghi nhận gãy hở độ IIIA, xương gãy phức tạp, kèm nhiều dị vật. Phần mềm xung quanh tổn thương đã có dấu hiệu diễn tiến nặng, mô mềm bắt đầu có mùi và da xuất hiện tình trạng phồng rộp.

Ca phẫu thuật cứu chi của bệnh nhân kéo dài khoảng 3 giờ.

Trước nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương phần mềm tiến triển, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp nhanh chóng đánh giá tình trạng và chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3h, do BS.CK1 Hà Ngọc Phúc, Khoa Ngoại tổng hợp, cùng ê-kíp thực hiện.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành cắt lọc tổ chức tổn thương, loại bỏ dị vật và bơm rửa khoảng 6 lít dung dịch nước vô khuẩn nhằm làm sạch vết thương. Bệnh nhân đồng thời được điều trị phối hợp các kháng sinh mạnh.

Để ổn định phần xương gãy, ê-kíp thực hiện đặt khung cố định ngoài. Trước tình trạng phù nề và nguy cơ chèn ép khoang, các bác sĩ tiếp tục rạch giải áp khoang với đường rạch da tối tiểu, tránh làm tổn thương thêm mô mềm đang phồng rộp.

Tình trạng bệnh nhân hiện ổn định, vết thương tiến triển tốt.

Ngoài ra, một hệ thống hút áp lực âm được áp dụng để hỗ trợ kiểm soát dịch tiết và giảm phù nề tại vùng tổn thương. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát, điều trị kháng sinh và chăm sóc vết thương tích cực. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, vết thương tiến triển tốt.

Theo BS.CK1 Hà Ngọc Phúc, những trường hợp gãy hở do tai nạn lao động với cơ chế nghiền, dập nát thường có nguy cơ nhiễm trùng cao, đặc biệt khi người bệnh phải mất nhiều thời gian mới được tiếp cận y tế. Việc xử trí sớm, làm sạch và cắt lọc tổ chức tổn thương, kiểm soát nhiễm trùng, giải áp khi cần thiết và ổn định xương là những yếu tố quan trọng trong quá trình điều trị, hướng đến bảo tồn chi và hạn chế biến chứng.