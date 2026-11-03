Phẫu thuật bằng laser giúp người bệnh trĩ lâu năm giảm đau, phục hồi nhanh

Bà L.T.T. (70 tuổi) có tiền sử phẫu thuật cắt trĩ từ 20 năm trước. Hơn 3 tháng gần đây, bà liên tục bị chảy máu, đau rát và ngứa ngáy vùng hậu môn sau mỗi lần đại tiện. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy bà bị trĩ độ III với 3 búi trĩ sa ra ngoài.

Một trường hợp khác là anh N.T.Đ. (34 tuổi) nhập viện trong tình trạng trĩ độ IV. Búi trĩ sa ra ngoài thời gian dài, kèm phù nề nghiêm trọng và chảy máu liên tục.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, BSCKII Nguyễn Chiến Quyết, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học đã chỉ định can thiệp phẫu thuật bằng kỹ thuật tạo hình búi trĩ laser (Laser Hemorrhoidoplasty – LHP) cho cả hai người bệnh.

Phương pháp điều trị bệnh trĩ bằng laser giúp giảm cơn đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. Ảnh: PV

Kỹ thuật LHP sử dụng năng lượng laser truyền qua sợi quang nhỏ đưa trực tiếp vào bên trong búi trĩ. Nhiệt lượng từ laser sẽ làm đông mạch máu nuôi búi trĩ, khiến búi trĩ dần co nhỏ lại và xơ hóa.

So với phương pháp phẫu thuật truyền thống, kỹ thuật can thiệp từ bên trong này hạn chế tổn thương lớp niêm mạc và các vùng mô lành xung quanh. Nhờ bảo tồn được cấu trúc giải phẫu và cơ thắt hậu môn, phương pháp laser giảm bớt đau đớn cho người bệnh, hạn chế biến chứng hẹp hậu môn hay mất tự chủ đại tiện.

Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật, tình trạng đau và khó chịu của bà T. và anh Đ. đã giảm rõ rệt, sức khỏe tiến triển tốt.

BS Nguyễn Chiến Quyết lưu ý, đại tiện ra máu không chỉ là dấu hiệu của bệnh trĩ mà còn có thể cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm khác như polyp hay ung thư đại trực tràng, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng như đau rát, chảy máu hay sa búi trĩ, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời, tránh tự điều trị tại nhà khiến bệnh biến chứng nặng.

Để phòng ngừa bệnh trĩ tái phát hoặc tiến triển, người dân được khuyến cáo duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước hằng ngày để tránh táo bón và hạn chế rặn khi đi đại tiện./.