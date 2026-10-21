Phát vé xem Đại nhạc hội 'Tự hào là người Việt Nam' từ 20h ngày 22/10

Ngày 21/10, Ban tổ chức cho biết, 100% vé xem chương trình được phát miễn phí. Số lượng và phương thức nhận vé sẽ được công bố vào 20h ngày 22/10.

Thông tin cụ thể sẽ được cập nhật trên Fanpage Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”: https://www.facebook.com/share/19TAXHX4Ed/?mibextid=wwXIfr

Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng.

“Tự hào là người Việt Nam” là concert được tổ chức thường niên nhằm lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2026 là lần đầu tiên sự kiện này được đưa đến Thái Nguyên.

Do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, concert "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026 có chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Mã QR được Ban tổ chức công bố ngày 21/10 để khán giả truy cập, theo dõi thông tin, đăng ký nhận vé xem chương trình.

Chương trình hội tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền, Ban Nhạc Symphony, Nhóm bè Du Ca, CLB Búp Sen Vàng, các Hoa hậu Việt Nam và các diễn viên cùng tham gia đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc.

Dự kiến, "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026 gồm 2 phần. Phần I có thời lượng 90 phút, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 20h ngày 1/11. Phần II có thời lượng 60 phút là Đại nhạc hội phục vụ nhân dân.