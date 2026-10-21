Phát vé miễn phí Đại nhạc hội 'Tự hào là người Việt Nam' từ 20h ngày 22/10

Ngày 21/10, ban tổ chức cho biết thông tin về số lượng và phương thức nhận vé sẽ được công bố vào 20h ngày 22/10 trên Fanpage Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” tại địa chỉ: https://www.facebook.com/share/19TAXHX4Ed/?mibextid=wwXIfr.

Đây là chương trình nghệ thuật được tổ chức thường niên nhằm lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên đại nhạc hội được tổ chức tại Thái Nguyên, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt tại đại nhạc hội “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026. Ảnh: BTC

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My và Bảo Trâm Idol.

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm bè, câu lạc bộ nghệ thuật, các Hoa hậu Việt Nam và diễn viên trong các tiết mục đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhiệm vai trò chỉ huy dàn nhạc.

QR-code được ban tổ chức công bố ngày 21/10 để khán giả truy cập, theo dõi thông tin, đăng ký nhận vé xem chương trình. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, chương trình gồm hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 20h ngày 1/11. Phần II là đại nhạc hội kéo dài 60 phút, phục vụ nhân dân.

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, sự kiện hướng tới kết nối các thế hệ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc, nghệ thuật, đồng thời tạo cơ hội để đông đảo người dân cùng tham gia một chương trình văn hóa quy mô lớn.