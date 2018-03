Phạt tù kỹ thuật viên làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tiền

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo Võ Xuân Vinh (34 tuổi, quê Bình Định) 4 năm tù và Hồ Bảo Khải (38 tuổi, quê Khánh Hòa) 3 năm tù cùng về tội 'Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.

Theo cáo trạng, Vinh và Khải quen nhau trong thời gian làm việc tại chi nhánh của một công ty ở Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) chuyên cung cấp, bảo trì, bảo hành máy ATM. Vinh làm nâng cấp phần mềm cài đặt máy ATM, còn Khải làm kỹ thuật chuyên bảo trì hệ thống, thiết bị ATM. Trong quá trình làm việc, Vinh và Khải chỉnh sửa phần mềm nguyên bản của công ty cài đặt vào máy ATM của Ngân hàng An Bình Chi nhánh tại Nha Trang (Khánh Hòa). Lợi dụng sơ hở của nhân viên ngân hàng này, Vinh, Khải cài đặt phần mềm chỉnh sửa vào máy ATM để đánh cắp thông tin tài khoản thẻ của khách hàng.

Tháng 10/2016, Vinh nghỉ việc, lên kế hoạch làm thẻ ATM giả để lấy trộm tiền và rủ Khải cùng tham gia. Sau thời gian nghiên cứu và lên kế hoạch, đến tháng 2/2017, cả hai bắt đầu thực hiện "phi vụ". Sau đó, cả hai sử dụng thông tin tài khoản thẻ của khách hàng đã lấy cắp ở trên, mua máy móc, thẻ trắng về nhà tự sản xuất hàng loạt thẻ giả rồi đến các cây ATM tại Thành phố Hồ Chí Minh rút tiền.

Đêm 23/6/2017, Trung tâm thẻ của Ngân hàng ACB nhận được tin báo có người dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại một cây ATM trên đường Nguyễn Thị Thập (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh). Lực lượng bảo vệ đã tới kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên đang rút tiền từ máy ATM với bộ dạng lén lút nên giữ lại và giao cho Công an. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai đây là lần thứ 4 rút tiền thành công. Khám xét tại nhà, Công an còn tìm thấy nhiều thẻ ATM giả, nhiều máy móc, công cụ dùng để in thẻ giả...

Từ lời khai của Vinh, Công an xác định thêm Khải là đồng phạm, đồng thời là người đứng cảnh giới cho Vinh rút tiền hôm 23/6/2017. Thấy Vinh bị bắt giữ, Khải bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú. Theo kết luận của cơ quan chức năng, cả hai bị cáo đã dùng các thẻ giả thực hiện giao dịch rút tiền thành công nhiều lần, qua đó chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của các chủ tài khoản thẻ.

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, hai bị cáo là người có trình độ nhưng vì lòng tham nên khi phát hiện ra "lỗ hổng" kỹ thuật lại lợi dụng, sử dụng vào mục đích xấu, dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Các bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội và mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Từ những chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo mức án như trên.

Nguyễn Chung (TTXVN)