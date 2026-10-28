Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (P.An Khánh, TP.HCM)

Theo đó, chư Tăng nội tự đã niêm hương, xưng tán danh hiệu và hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm trước Thánh tượng Ngài trong khuôn viên chùa.

Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại chúng đã trì tụng phẩm Phổ môn trong Bổn môn Pháp hoa, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Ngày 19-9 âm lịch là ngày xuất gia của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát - một trong ba ngày vía lớn của Ngài trong năm