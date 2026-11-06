Phật tử choáng ngợp trước không gian triển lãm 45 năm Phật giáo Việt Nam
Chiều 5/11, trong không khí hoan hỷ, trang nghiêm hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, triển lãm với chủ đề “Thành tựu Giáo hội Phật giáo Việt Nam” đã được khai mạc tại Thư viện Trí Quảng, Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM).
Triển lãm giới thiệu hệ thống hình ảnh, tư liệu và dấu mốc lịch sử, tái hiện hành trình 45 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026).
Các nội dung trưng bày tập trung vào những thành tựu nổi bật trong công tác Tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, từ thiện xã hội và đối ngoại Phật giáo; đồng thời khắc họa đóng góp của các thế hệ lãnh đạo Giáo hội trong sự nghiệp phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trien-lam-thanh-tuu-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-2571882.html