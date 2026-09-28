Phạt tù bị cáo cố ý làm hư hỏng xe Mercedes-Benz đỗ trước nhà

Bị cáo trong vụ án này là Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) đã bị tòa tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178, khoản 1, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử ngày 23/7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì cho rằng còn một số tình tiết mới mà không thể làm rõ ngay tại phiên tòa.

Vụ án xảy ra vào tối 18/1/2026, chị Đỗ Bích N (sinh năm 1990, trú phường Hà Đông, Hà Nội) đến Công an phường Đại Mỗ trình báo về việc khoảng 20 giờ ngày 18/1 chị N đỗ chiếc xe ô tô Mercedes-Benz GL 200 trước cửa nhà ở BT12, Lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội) thì bị cào xước, bẻ gương xe.

Tiến hành điều tra và rà soát camera xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, Cơ quan Công an xác định, khoảng 19 giờ cùng ngày, chị N đỗ xe ô tô trước cổng nhà bị cáo Vân để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó. Khu vực chị N đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ. Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, bị cáo Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng cho con gái và thấy chiếc ô tô đỗ giữa cổng nhà mình, hai bên cạnh lại để nhiều chậu cây cảnh khiến con gái bị cáo Vân không dắt xe máy ra ngoài được.

Khi đó bị cáo Vân đã bực tức, dùng chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa trước và bẻ gương chiếu hậu của chiếc xe. Con gái bị cáo Vân cũng bức xúc vì không dắt được xe máy ra nên cầm mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính xe ô tô. Một người đàn ông đỗ xe gần đó thấy vậy đã vào can ngăn trước khi lên xe rời đi. Mặc dù vậy, bị cáo Vân và con gái vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe. Bị cáo Vân tiếp tục dùng chìa khóa xe gạch nhiều nhát lên khắp chiếc ô tô. Trong khi đó, chồng bị cáo Vân viết 2 tờ giấy A4 với nội dung: “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông” dán vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe.

Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, chị N ra lấy xe thì phát hiện chiếc ô tô của mình bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Chị bóc 2 tờ giấy ra rồi điều khiển xe bỏ đi. Đêm hôm đó, sau khi đưa con về nhà, chị đã đến Công an phường Đại Mỗ để trình báo sự việc.

Ngày 27/2/2026, bị cáo Vân bị bắt tạm giam và đến ngày 2/3/2026 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan chức năng xác định thiệt hại đối với chiếc xe Mercedes-Benz là hơn 6,8 triệu đồng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng. Tại phiên tòa, đơn vị bảo hiểm yêu cầu đòi lại số tiền này. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, tòa đã tuyên bị cáo Vân phải chịu trách nhiệm bồi thường cho đơn vị bảo hiểm số tiền hơn 6,1 đồng nói trên và bồi thường cho bị hại Đỗ Bích N số tiền hơn 670.000 đồng.