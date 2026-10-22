Phát triển y tế khu vực Thủ Đức phải được đặt trong tổng thể mạng lưới y tế chuyên sâu

Ngày 22-10, Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát trụ sở của các cơ sở y tế thành phố tại bệnh viện đa khoa Thủ Đức.

Tại buổi làm việc, TS-BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức báo cáo thời gian qua, bệnh viện đã phát triển nhiều chuyên khoa, kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân. Trong định hướng phát triển, bệnh viện tiếp tục chú trọng các lĩnh vực chuyên sâu, đồng thời nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất hiện hữu đang là một trong những trở ngại đối với việc mở rộng hoạt động. Bệnh viện hiện có 750 giường, mỗi ngày tiếp nhận trung bình 4.500 - 5.000 lượt bệnh nhân ngoại trú đến khám. Trong khi đó, bệnh viện hiện chỉ có 1,1ha và cơ sở vật chất đã cũ, chật hẹp, do vậy ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện mong muốn được mở rộng cơ sở hạ tầng và quỹ đất.

Trước mắt, bệnh viện dự kiến triển khai xây dựng khối nhà mới quy mô khoảng 300 giường, dự kiến khởi công tháng 4-2027. Để thực hiện dự án, đơn vị phải di dời khoảng 30 phòng khám cùng một số khoa đang hoạt động tại khu vực xây dựng. Với khuôn viên hiện nay, bệnh viện gặp khó khăn trong việc bố trí địa điểm thay thế để vừa bàn giao mặt bằng, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Từ thực tế này, bệnh viện kiến nghị được tiếp tục sử dụng cơ sở số 14 đường Phú Châu với diện tích khoảng 4.400m². Đây là địa điểm thành phố đã giao cho bệnh viện sử dụng phục vụ công tác hậu cần trong giai đoạn phòng, chống dịch. Hiện cơ sở này được bố trí một số bộ phận chức năng, kho thuốc, vật tư y tế, khu vực lưu trữ hồ sơ và nơi đậu xe cứu thương.

Bên cạnh đó, lãnh đạo bệnh viện kiến nghị tiếp tục xem xét phương án sử dụng khu đất của Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần (số 37 Phú Châu) sau khi đơn vị này được di dời nhằm mở rộng hạ tầng, bố trí các khu chức năng và phát triển chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận nỗ lực phát triển chuyên môn, triển khai kỹ thuật mới của Bệnh viện Thủ Đức. Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý, việc xem xét đầu tư, mở rộng bệnh viện phải dựa trên dữ liệu cụ thể. Ngành y tế cần phân tích quy mô dân số, số giường bệnh hiện có, mô hình bệnh và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong khu vực, bao gồm cả các địa bàn lân cận như phường Thuận An, Dĩ An... Đây là cơ sở để xác định nhu cầu đầu tư, bảo đảm các phương án đề xuất có căn cứ và đáp ứng yêu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng định hướng phát triển y tế tại khu vực Thủ Đức phải được đặt trong tổng thể mạng lưới y tế chuyên sâu của thành phố. Trước mắt, cần nghiên cứu nâng cấp, mở rộng các cơ sở hiện hữu để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Về lâu dài, phải tính toán quỹ đất, quy mô và cơ cấu chuyên khoa phù hợp, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông và định hướng phát triển của vùng. Việc đầu tư phải có tầm nhìn dài hạn ngay từ đầu, dành không gian cho cây xanh, cảnh quan, môi trường và từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành; trong đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành đơn vị liên quan lựa chọn và bố trí quỹ đất hợp lý, phục vụ mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Đảng bộ phường Tam Bình cần chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế và các đơn vị xây dựng phương án di dời, bù đổi quỹ đất và đầu tư đất cho y tế, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Phải bảo đảm không bỏ qua bất kỳ quy trình pháp lý nào, làm chặt chẽ ngay từ đầu.