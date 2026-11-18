Ngày 18/11, Bộ Y tế chủ trì họp báo công bố Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027). Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/9/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội).

Phát biểu tại họp báo, PGS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Nghị quyết 72-NQ/TW đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng cho ngành y tế đến năm 2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình lên 75,5 tuổi, trong đó có ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh, không đơn thuần là chỉ tiêu chuyên môn của ngành y tế mà còn là thước đo chất lượng phát triển đất nước, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, ngành y tế cần thực hiện các chuyển đổi mang tính chiến lược: từ đầu tư riêng lẻ cho từng cơ sở sang phát triển đồng bộ năng lực toàn hệ thống; từ tiếp nhận công nghệ sang từng bước làm chủ công nghệ; từ ứng dụng các giải pháp đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái y tế dựa trên khoa học, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, ngành cần chuyển từ tư duy phát triển y tế chủ yếu dựa vào nguồn lực nhà nước sang huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, đồng thời bảo đảm vai trò quản lý, định hướng của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, bên cạnh nguồn lực trong nước, Việt Nam cần tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ. Trong bối cảnh đó, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại chính sách, chuyên môn, đồng thời là cầu nối giúp các cơ sở y tế tiếp cận công nghệ tiên tiến và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Sự kiện gồm 3 triển lãm chuyên ngành với quy mô 6 sảnh triển lãm. Trong đó, Triển lãm Y tế Toàn cầu Việt Nam tập trung vào thiết bị y tế, phẫu thuật robot, y tế số, bệnh viện thông minh và du lịch y tế. Đáng chú ý, chương trình lần đầu giới thiệu khu y học cổ truyền - phục hồi chức năng và khu AI - chuyển đổi số y tế.

Triển lãm Dược phẩm và Công nghệ Sinh học Việt Nam giới thiệu các lĩnh vực dược phẩm, nguyên liệu và dược liệu, thuốc sinh học, vắc xin, liệu pháp tế bào và gene. Triển lãm Công nghệ Xét nghiệm và Chẩn đoán Việt Nam tập trung vào các giải pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI, chẩn đoán phân tử và tự động hóa phòng xét nghiệm.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, chương trình còn có chuỗi diễn đàn cấp cao, hội nghị chuyên ngành gắn với 3 chủ đề trọng tâm, dự kiến quy tụ đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia y tế, lãnh đạo các tổ chức và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Khu vực đổi mới sáng tạo và trình diễn công nghệ, giải pháp y tế cũng là một trong những điểm nhấn của sự kiện.

Ban tổ chức kỳ vọng Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 trở thành nền tảng kết nối, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, thúc đẩy đối thoại, chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ và mở rộng cơ hội đầu tư.