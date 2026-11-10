Phát triển y học hiện đại từ nền tảng khoa học và đổi mới sáng tạo

Phó Giám đốc Phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp cho biết, việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn khám, chữa bệnh là yêu cầu quan trọng đối với quá trình phát triển của bệnh viện.

Khoa học, công nghệ đang mở ra những cơ hội mới cho y học hiện đại. Đối với Bệnh viện Bạch Mai, ứng dụng công nghệ chiến lược và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu đổi mới mà còn là động lực quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ người bệnh.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc hiện đại tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bảo Anh

Trên cơ sở đó, Bệnh viện xác định sáu trụ cột công nghệ chiến lược, kiên định định hướng AI-first và Smart; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học tái tạo, tế bào gốc, gen trị liệu và y học chính xác, hướng tới cá thể hóa điều trị. Đây là những định hướng quan trọng nhằm phát huy vai trò của khoa học, công nghệ trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và từng bước tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến.

Đáng chú ý, Bệnh viện Bạch Mai đang từng bước chuyển từ tư duy tiếp nhận, ứng dụng công nghệ sang chủ động nghiên cứu, phát triển các giải pháp xuất phát từ nhu cầu thực tiễn lâm sàng. Một số hướng nghiên cứu, ứng dụng tiêu biểu gồm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tầm soát ung thư phổi, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng và giám sát tương tác thuốc. Qua đó, từng bước gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Định hướng phát triển Bệnh viện Bạch Mai theo mô hình bệnh viện học thuật hiện đại cũng đặt ra yêu cầu đưa nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trở thành những năng lực cốt lõi. Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới, bệnh viện cần tiếp tục phát huy vai trò đầu ngành, chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu và làm chủ các thành tựu khoa học, công nghệ.

Thực tiễn cho thấy, sở hữu công nghệ hiện đại chưa đồng nghĩa với có năng lực khoa học; có thiết bị tiên tiến cũng chưa đồng nghĩa với làm chủ y học hiện đại. Một bệnh viện lớn như Bạch Mai không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, ứng dụng những thành tựu có sẵn mà cần chủ động đặt ra các câu hỏi khoa học từ thực tiễn lâm sàng, tạo ra tri thức mới và phát triển các giải pháp phục vụ người bệnh.

Để hiện thực hóa định hướng này, Bệnh viện cần tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, xây dựng trung tâm nghiên cứu y học cơ bản, chuyên sâu và chuyển giao có uy tín trong khu vực; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về sinh học phân tử, di truyền y học, miễn dịch học và y học chính xác. Hoạt động nghiên cứu cần tập trung giải quyết những bệnh lý có gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng như tim mạch, hồi sức cấp cứu, thần kinh, hô hấp và ung thư.

Cùng với đó, phát triển trung tâm nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng và ứng dụng công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và đánh giá công nghệ y tế. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả điều trị, hướng tới giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế biến chứng và tạo lập bằng chứng khoa học phục vụ hoạch định chính sách y tế.

Phòng cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Bảo Anh

Một yêu cầu quan trọng khác là đưa khoa học quản trị bệnh viện trở thành lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm. Theo đó, cần xây dựng hệ thống quản trị dựa trên bằng chứng và trách nhiệm giải trình; nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản trị đa cơ sở, bảo đảm thống nhất quy trình, tiêu chuẩn chuyên môn, đồng thời từng bước chuyển giao mô hình quản trị hiện đại cho các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ sinh thái khoa học và phát triển đội ngũ nghiên cứu trẻ cần được quan tâm đúng mức. Việc gắn kết chặt chẽ giữa khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo và đổi mới sáng tạo sẽ tạo môi trường thuận lợi để phát triển đội ngũ nhà khoa học trẻ có tư duy phản biện, năng lực chuyên môn và khả năng hội nhập quốc tế.

Định hướng xuyên suốt là Bệnh viện Bạch Mai không chỉ nâng cao năng lực điều trị những ca bệnh nặng, phức tạp mà còn phải trở thành cơ sở nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khó của y học và quản trị bệnh viện Việt Nam. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với một bệnh viện học thuật hiện đại, nơi hoạt động khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo có mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.

Với bề dày truyền thống, đội ngũ chuyên gia và định hướng phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bệnh viện Bạch Mai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện học thuật hiện đại. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực nghiên cứu, đào tạo của bệnh viện, đóng góp vào sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam và thúc đẩy hội nhập quốc tế.