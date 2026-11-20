Đầu tư trang, thiết bị hiện đại

Bị thoát vị đĩa đệm gần 8 năm, bà Dương Thị Hoàng Yến (sinh năm 1964), tổ dân phố Lạng Thương, phường Bắc Giang thường xuyên phải chịu những cơn đau tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc vận động nhiều. Trong đợt nhập viện điều trị gần đây, bên cạnh các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, kéo giãn cột sống…, bà được bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh chỉ định kết hợp kỹ thuật tân châm. Theo đó, thay vì sử dụng nhiều kim châm tại vùng đau như cách châm cứu thông thường, kỹ thuật tân châm chỉ sử dụng 3 kim tác động vào các vị trí khác nhau nhằm hỗ trợ điều trị tổng hợp. Phương pháp này giúp người bệnh giảm tâm lý lo lắng, e ngại mỗi khi thực hiện châm cứu.

Nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh hướng dẫn bệnh nhân luyện tập, phục hồi chức năng tay sau đột quỵ não.

Cũng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh, ông Trần Văn Thanh (sinh năm 1962), thôn Quỳnh Độ, xã Bắc Lũng đang được phục hồi chức năng vận động sau đột quỵ não. Sau gần 2 tuần điều trị, ông được hướng dẫn tập luyện các động tác dành cho bàn tay và cánh tay, thời lượng khoảng 30 phút mỗi ngày. “Từ những động tác đơn giản như cầm, nắm, gắp và di chuyển các vật nhỏ, tôi được bác sĩ hướng dẫn, hỗ trợ từng bước. Nhờ đó cải thiện khả năng vận động, sự linh hoạt của bàn tay”, ông Thanh chia sẻ.

Cùng với hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, những năm qua, ngành Y tế Bắc Ninh quan tâm củng cố mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đến nay, 100% bệnh viện đa khoa trên địa bàn đã thành lập khoa y học cổ truyền hoặc khoa y học cổ truyền - phục hồi chức năng; 100% trạm y tế xã, phường triển khai khám, chữa bệnh hoặc tư vấn chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền. Tại Trạm Y tế Nhân Thắng, phường Nhân Thắng, nhờ được bổ sung trang thiết bị, hai tháng gần đây, số người đến khám, điều trị bằng y học cổ truyền tăng 2 lần so với trước.

Tương tự, Bệnh viện Y học cổ truyền Công Vĩnh, phường Hiệp Hòa chú trọng kết hợp y học cổ truyền với các phương tiện chẩn đoán hiện đại như: Máy siêu âm màu 5D, hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số, máy chụp cộng hưởng từ MRI nam châm vĩnh cửu, máy đo độ loãng xương… Cùng với đó, Bệnh viện quan tâm tuyển chọn, kiểm soát chất lượng dược liệu và các bài thuốc y học cổ truyền. Bác sĩ Trần Công Trường, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Công Vĩnh cho biết: “Hiện lượng người bệnh đến khám tại Bệnh viện duy trì khoảng 120-150 lượt mỗi ngày. Cùng với bệnh nhân tại địa phương, Bệnh viện đón nhiều người từ thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đến thăm khám, điều trị”.

Phát triển y học cổ truyền gắn với y học hiện đại

Dịch vụ y học cổ truyền ngày càng đa dạng, từ sử dụng thuốc nam, thuốc bắc đến các phương pháp không dùng thuốc như: Châm cứu, điện châm, xoa bóp, bấm huyệt, thủy châm và phục hồi chức năng. Những phương pháp này được ứng dụng trong hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý mạn tính, bệnh cơ xương khớp, bệnh lý thần kinh và phục hồi chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não.

Để phát triển y học cổ truyền, Sở Y tế tham mưu, triển khai các giải pháp đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, các trạm y tế đều được bố trí phòng khám, phòng thủ thuật y học cổ truyền riêng biệt với các thiết bị thiết yếu như: Máy điện châm, đèn hồng ngoại, giường châm cứu… Nhờ đó, tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại tuyến xã đạt 5,8% tổng số lượt khám.

Đối với hệ thống các bệnh viện, Sở Y tế đang tham mưu UBND thành phố triển khai quy hoạch, đầu tư nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh, hướng tới quy mô 500 giường bệnh vào năm 2030, từng bước phát triển thành trung tâm chuyên khoa sâu. Thạc sĩ Trần Đức Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh cho biết: “Giai đoạn 2027 - 2030, Bệnh viện dự kiến đầu tư các thiết bị hiện đại như: Máy siêu âm Doppler tim mạch, máy cộng hưởng từ, hệ thống chụp CT-Scanner 32 lát cắt, hệ thống máy móc phục vụ công tác bào chế và sản xuất thuốc y học cổ truyền… Cùng đó, Bệnh viện chú trọng cử cán bộ đi đào tạo, phát triển các kỹ thuật điều trị mới”.

Ngày 13/10/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bám sát định hướng của Chiến lược, ngành Y tế thành phố tham mưu UBND thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, trang thiết bị; bổ sung thiết bị cho các khoa y học cổ truyền tại cơ sở y tế công lập. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực... Cùng với đó, rà soát, quy hoạch vùng trồng các loại cây dược liệu có giá trị như: Sâm nam núi Dành, trà hoa vàng, đinh lăng, ba kích; gắn phát triển vùng nguyên liệu với xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm...

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết: “Quá trình triển khai, ngành sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền); kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại. Trong đó, quan tâm phát triển các mô hình kết hợp khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền với nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và trải nghiệm vùng trồng dược liệu”.