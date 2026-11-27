Liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản

Thay vì chỉ tiêu thụ nông sản tươi, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến sâu nhằm kéo dài thời gian sử dụng, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Viba Food (tỉnh Phú Thọ) Trần Trung Đức cho biết, Viba Food đã hợp tác với nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ nông dân trên cả nước, xây dựng vùng sản xuất với tổng diện tích hơn 100ha. Doanh nghiệp có xưởng và nhà máy sản xuất hiện đại, công suất chế biến hơn 1.200 tấn chuối/năm và hơn 1.000 tấn nông sản đông lạnh các loại. Sản phẩm chế biến khá đa dạng, gồm khoai sọ, khoai môn, dọc mùng, sắn, sấu, lạc và các loại trái cây như bơ, xoài, mãng cầu, dâu tây, chanh leo, mía, dứa...

Sản phẩm chuối của Hợp tác xã Chuối Viba (tỉnh Hòa Bình) được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Ảnh: PV

Quá trình sản xuất, chế biến của doanh nghiệp bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000. Trong đó, Hợp tác xã Chuối Viba là đơn vị cung cấp vùng nguyên liệu chính trong chuỗi liên kết trồng, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ chuối. Từ việc tổ chức sản xuất gắn với chế biến và phân phối, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn... trên toàn quốc. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng địa phương và thành phố Hà Nội, chuối Viba cùng các sản phẩm nông nghiệp chế biến của doanh nghiệp từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc...

Còn theo Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh (phường Định Công) Bùi Thị Hạnh Hiếu, hiện doanh nghiệp liên kết chuỗi giá trị với hơn 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, tái tạo và phát triển gần 50 giống gạo đặc sản quý như: ST25 Ruộng Rươi Tứ Kỳ, Séng Cù Mường Khương, Nếp Tú Lệ, Japonica hữu cơ Đồng Phú, Tám thơm Điện Biên...

Từ việc chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu cho từng dòng sản phẩm, doanh nghiệp đã kết nối khoảng 8.000 điểm bán, phát triển hệ thống phân phối qua siêu thị, đại lý, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn và thương mại điện tử. Các đối tác phân phối có thể kể đến như GO!, WinMart, LOTTE Mart, AEON cùng nhiều hệ thống, đại lý khác. Bên cạnh thị trường trong nước, sản phẩm gạo của doanh nghiệp đã xuất khẩu sang các thị trường như Nga, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc.

Sản phẩm gạo của Công ty cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh trưng bày giới thiệu tại hội nghị do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức. Ảnh: PV

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có hơn 250 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; số lượng cơ sở tăng bình quân khoảng 5% mỗi năm. Phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu của Hà Nội đặt nhà máy tại Thủ đô và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời thu mua nguyên liệu từ nhiều địa phương để đóng gói, chế biến và xuất khẩu. Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Hà Nội trong kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản giữa các vùng.

Hiện tại, thành phố đang quản lý 62 mã số vùng trồng với tổng diện tích 571,6ha, trong đó có 9 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Các vùng trồng được cấp mã số phải duy trì điều kiện sản xuất, kiểm soát chất lượng... đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, châu Âu, Anh, Australia, Nhật Bản, Mỹ...

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục phát triển các vùng sản xuất có tiềm năng xuất khẩu, trong đó có hơn 7.000ha lúa Japonica, 3.200ha chuối tiêu hồng, trên 5.000ha rau an toàn và 50ha rau hữu cơ. Nhiều sản phẩm đã từng bước khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế như nhãn muộn Đại Thành (xã Quốc Oai) xuất khẩu sang Mỹ; gạo hữu cơ Đồng Phú xuất khẩu sang Đức; rau Văn Đức xuất khẩu sang Hàn Quốc; chuối tiêu hồng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn

Dù đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa và chuỗi liên kết, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tiếp tục tổ chức sản xuất theo quy mô lớn, đồng bộ tiêu chuẩn chất lượng và gắn chặt với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường nhập khẩu.

Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam (phường Phương Liệt) Nguyễn Tiến Hưng cho rằng, để mở rộng thị trường, các địa phương cần đẩy mạnh xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, gắn với vùng chuyên canh có mã số vùng trồng, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ. Hà Nội cũng cần đẩy mạnh xây dựng vùng nông nghiệp hàng hóa an toàn, đồng thời chú trọng xây dựng chuỗi liên kết, thương hiệu cho các mặt hàng nông sản chủ lực, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu.

Xây dựng vùng nguyên liệu để ổn định về sản lượng và chất lượng cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu. Ảnh: PV

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thời gian tới, ngành Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục phối hợp với các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền về các hiệp định thương mại, những rào cản tại các thị trường trọng điểm và các hiệp định thương mại tự do như FTA, EVFTA, CPTPP tới doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản; đồng thời, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu những sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu có lợi thế sản xuất, xuất khẩu; ưu tiên các mặt hàng có khả năng đáp ứng quy định, tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Hà Nội liên kết với các tỉnh, thành phố để phát triển nguồn cung, đưa nguyên liệu về Hà Nội chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ảnh: PV

Ở góc độ quản lý ngành, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Văn Duy cho rằng, Hà Nội cần lựa chọn những sản phẩm có thế mạnh để xây dựng lộ trình sản xuất gắn với chế biến phục vụ xuất khẩu. Thành phố cần xác định các sản phẩm chủ lực có tiềm năng canh tác, từ đó đầu tư vùng nguyên liệu đủ lớn, liên kết với các tỉnh, thành phố để phát triển nguồn cung, đưa nguyên liệu về Hà Nội chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, Hà Nội đầu tư mới, nâng cấp các chợ đầu mối, trung tâm logistics nông, lâm, thủy sản để thu gom nguyên liệu từ các tỉnh, thành phố, đưa về bảo quản và chế biến. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch mà còn tạo nền tảng phát triển các hoạt động dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu.

Khi sản xuất được tổ chức theo chuỗi, chất lượng được kiểm soát từ vùng nguyên liệu đến nhà máy và thị trường tiêu thụ, nông sản không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước mà còn có thêm cơ hội thâm nhập những thị trường xuất khẩu có giá trị cao. Đây cũng là hướng đi để nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và tăng sức cạnh tranh cho nông sản Hà Nội trong giai đoạn tới.