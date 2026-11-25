Ngày 25/11, tại Hội trường A, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (Phú Thọ), Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức Tọa đàm “Giải pháp phát triển bền vững vùng nguyên liệu cây Sơn ta tại Việt Nam”.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và bà con nông dân.

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, phát biểu tại Tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ kế hoạch thông tin tuyên truyền khuyến nông năm 2026, hướng tới mục tiêu đánh giá thực trạng sản xuất, chia sẻ tiến bộ kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp và người trồng sơn.

Nhận diện khó khăn trong phát triển vùng nguyên liệu

Cây sơn ta là cây trồng có giá trị kinh tế và văn hóa đặc biệt, gắn bó lâu đời với đời sống, sinh kế của người dân vùng trung du, miền núi phía Bắc, nhất là tại Phú Thọ, Tuyên Quang và những địa phương có truyền thống trồng sơn.

Nhựa sơn không chỉ mang lại thu nhập cho người sản xuất mà còn là nguồn nguyên liệu quý phục vụ các ngành nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Tuy nhiên, việc phát triển cây sơn ta hiện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như vùng nguyên liệu thiếu ổn định; kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và bảo quản nhựa sơn chưa đồng đều; chất lượng nguyên liệu chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chế biến. Liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ cũng còn hạn chế.

Quang cảnh Tọa đàm.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cần có giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; đồng thời tăng cường kết nối giữa nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật với hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhựa sơn.

Từ yêu cầu đó, các báo cáo tham luận tại tọa đàm tập trung vào bốn nhóm nội dung, từ đánh giá thực trạng sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm địa phương đến giải pháp kỹ thuật và giá trị của sơn ta trong nghệ thuật sơn mài.

Mở đầu là báo cáo của TS Lại Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, với chủ đề “Thực trạng sản xuất cây Sơn ta tại các tỉnh miền núi phía Bắc và những vấn đề đặt ra trong phát triển vùng nguyên liệu”. Báo cáo hướng đến việc cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình sản xuất, những khó khăn, thách thức và các vấn đề cần quan tâm trong quá trình phát triển vùng nguyên liệu.

Không gian buổi Tọa đàm.

Tiếp đó, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ trình bày tham luận “Thực tiễn phát triển cây sơn ta tại Phú Thọ: Kết quả, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng sơn”. Từ thực tiễn của địa phương có truyền thống trồng và khai thác cây sơn ta, nội dung này tập trung vào những kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Ở góc độ khoa học kỹ thuật, TS Nguyễn Xuân Trường, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, trình bày tham luận về giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sơn ta tại Việt Nam; đồng thời đề cập yêu cầu chất lượng nhựa sơn nguyên liệu phục vụ chế biến và sản xuất sơn mài.

Bên cạnh khía cạnh sản xuất và kỹ thuật, tọa đàm còn dành sự quan tâm đến giá trị văn hóa, nghệ thuật của cây sơn ta. Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn trình bày tham luận “Sơn to ART: Một lược sử tiến hóa”, góp thêm góc nhìn về hành trình phát triển và giá trị của chất liệu sơn ta trong nghệ thuật sơn mài.

Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn trình bày tham luận.

Tăng cường trao đổi, kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị

Một nội dung trọng tâm của chương trình là phiên trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, khai thác, chế biến và tiêu thụ nhựa sơn ta; đồng thời đề xuất giải pháp phát triển bền vững vùng nguyên liệu.

Phiên thảo luận do ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, cùng Ban Chủ tọa điều hành. Tham gia trao đổi, tư vấn chuyên môn có các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện địa phương.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức đặt trọng tâm lắng nghe những ý kiến, kiến nghị xuất phát từ thực tiễn của bà con nông dân. Đây là cơ sở để các bên cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức sản xuất, khai thác và tiêu thụ nhựa sơn, cũng như yêu cầu tăng cường liên kết giữa người trồng sơn, hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu.

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại biểu còn được tham quan khu trưng bày, triển lãm chuỗi giá trị cây Sơn Việt Nam. Họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn và TS Nguyễn Xuân Trường trực tiếp giới thiệu các sản phẩm, nguyên liệu và kết quả nghiên cứu liên quan đến cây sơn ta. Hoạt động này tạo thêm không gian trao đổi, giúp đại biểu tiếp cận các sản phẩm và kết quả nghiên cứu gắn với chuỗi giá trị cây sơn.

Một điểm nhấn khác là lễ ký kết hợp tác giữa Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) và SONTART về phát triển chuỗi chế biến sâu, chuyển giao công nghệ chế biến nhựa sơn. Đại diện hai đơn vị tham gia nghi thức ký kết là TS Lưu Ngọc Quyến, đại diện NOMAFSI và họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn, đại diện SONTART.

Hoạt động hợp tác hướng tới tăng cường kết nối trong lĩnh vực chế biến, chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nhựa sơn.

Sau phiên tổng kết và bế mạc do ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, thực hiện, các đại biểu tiếp tục tham gia hoạt động tham quan thực địa vườn sơn ta tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc vào buổi chiều cùng ngày.

Thông qua các báo cáo chuyên môn, trao đổi thực tiễn, hoạt động trưng bày và kết nối hợp tác, tọa đàm đặt ra cách tiếp cận phát triển cây sơn ta theo hướng gắn kết từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ.

Đây cũng là diễn đàn để cơ quan quản lý, nhà khoa học, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp và người sản xuất cùng nhận diện những vấn đề cần giải quyết, hướng tới nâng cao chất lượng nhựa sơn, hiệu quả kinh tế cho người trồng và phát huy giá trị cây sơn ta Việt Nam.

Chi tiết chương trình Tọa đàm tại đây.