Phát triển vùng chè gắn với du lịch trải nghiệm

Du khách trải nghiệm hái chè tại Hợp tác xã Nông sản Phú Lương.

Giữa không gian xanh mát của những đồi chè Bản Cọ, xã Hợp Thành, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên trong lành mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm công việc của người làm chè.

Từ lựa chọn những búp chè non, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, thu hái đến tham gia các công đoạn chế biến, mỗi hoạt động đều mang đến những trải nghiệm thú vị, giúp du khách hiểu rõ hơn về sự công phu, tỉ mỉ để tạo nên một sản phẩm trà chất lượng. Qua đó, nghề chè truyền thống không chỉ được giới thiệu một cách sinh động mà còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Ông Tống Văn Viện, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Phú Lương, cho biết: Hợp tác xã đang định hướng mở rộng loại hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, trong đó cây chè giữ vai trò chủ lực. Bên cạnh việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trà, mô hình còn hướng tới tạo điều kiện để du khách trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất, từ đó hiểu hơn về quy trình làm ra một sản phẩm trà hoàn chỉnh và giá trị của nghề chè truyền thống.

Với hơn 200ha chè, xã Hợp Thành có nhiều lợi thế để phát triển sản xuất chè hàng hóa gắn với du lịch trải nghiệm. Xác định cây chè không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn là tài nguyên phục vụ phát triển du lịch, địa phương đang khuyến khích người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện để các hợp tác xã xây dựng những mô hình trải nghiệm phù hợp.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Là địa phương có thế mạnh về cây chè, xã luôn quan tâm phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để người dân, hợp tác xã khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

Không chỉ riêng Hợp Thành, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, việc kết hợp sản xuất chè với phát triển du lịch đang từng bước được mở rộng. Toàn tỉnh hiện có hơn 22.000ha chè, với nhiều vùng nguyên liệu nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Phú Lương, Quân Chu… Phần lớn diện tích chè nằm trên những triền đồi thoai thoải, tạo nên cảnh quan xanh mát, thơ mộng, thuận lợi để phát triển các hoạt động tham quan, khám phá và trải nghiệm nông nghiệp.

Bà con nông dân thu hoạch chè.

Thời gian qua, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đã chủ động đổi mới cách thức sản xuất, kinh doanh, từng bước đưa du lịch trải nghiệm trở thành một hướng phát triển bổ trợ cho nghề chè. Du khách đến với các vùng chè không chỉ được ngắm cảnh, tìm hiểu quy trình sản xuất mà còn có dịp khám phá văn hóa trà, thưởng thức hương vị trà ngay tại vùng nguyên liệu và lựa chọn những sản phẩm đặc trưng làm quà.

Tại vùng nguyên liệu rộng 25ha của Hợp tác xã Chè Búp Ngọc, xã La Bằng, lợi thế nằm ở sườn đông dãy núi Tam Đảo được khai thác để phát triển các hoạt động phục vụ du khách. Bên cạnh duy trì sản xuất, hợp tác xã đang xây dựng các điểm check-in, điểm trải nghiệm, từng bước tạo thêm sản phẩm du lịch gắn với không gian đồi chè. Cũng tại La Bằng, đồi chè Cầu Đá đã được địa phương xây dựng thành điểm trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá cảnh quan và tìm hiểu nghề chè.

Thực tế cho thấy, khi được kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm văn hóa trà, vùng chè không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp mà còn hình thành những giá trị dịch vụ mới. Đây cũng là hướng đi góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu trà Thái Nguyên và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, hộ sản xuất.

Theo ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc phát triển các vùng chè tập trung là những nội dung được tỉnh đặc biệt quan tâm. Muốn nâng cao giá trị cây chè, cần gắn sản xuất với văn hóa và du lịch để tạo nên bản sắc riêng. Cùng với đó, Nhà nước sẽ có những cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân cải tạo, xây dựng cảnh quan vùng chè, kết nối với các điểm du lịch, từng bước hình thành những không gian trải nghiệm hấp dẫn.

Định hướng phát triển chè thành cây trồng đa giá trị, gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, văn hóa trà và đa dạng hóa các sản phẩm từ chè cũng là giải pháp quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu nâng giá trị thu nhập từ cây chè lên 25.000 tỷ đồng vào năm 2030 của tỉnh Thái Nguyên.

Để hướng đi này phát huy hiệu quả, bên cạnh đầu tư cảnh quan và hạ tầng phục vụ du khách, các địa phương, hợp tác xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng các hoạt động trải nghiệm đặc sắc, chuyên nghiệp, đồng thời chú trọng bảo tồn văn hóa trà và gìn giữ môi trường vùng nguyên liệu.