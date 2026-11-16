Phát triển vật nuôi có giá trị

Dúi má đào là một trong những đối tượng vật nuôi đặc sản có giá trị thương phẩm khá cao. So với dúi mốc, dúi má đào có vóc dáng lớn hơn, trọng lượng trưởng thành có thể gấp 2-3 lần. Trong điều kiện chăm sóc phù hợp, dúi có khả năng sinh sản 3-4 lứa/năm, mỗi lứa khoảng 3-4 con. Hiện giá dúi thương phẩm trên thị trường dao động từ 700.000-800.000 đồng/kg.

Từ tiềm năng này, năm 2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nuôi dúi má đào thương phẩm với quy mô 277 con tại hai hộ dân, gồm hộ ông Trần Trọng Tâm, thôn Tam Hương, xã Trường Phú và hộ ông Nguyễn Đức Cường, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Trạch. Đây là mô hình nhằm đánh giá khả năng thích nghi, sinh trưởng và phát triển của dúi má đào trong điều kiện chăn nuôi tại địa phương, làm cơ sở hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xem xét khả năng nhân rộng.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ giống dúi má đào cho hộ chăn nuôi - Ảnh: Đ.H

Tại hộ ông Nguyễn Đức Cường, mô hình được triển khai với quy mô 77 con, hộ ông Trần Trọng Tâm nuôi 200 con. Đàn dúi giống được lựa chọn có độ tuổi từ 3-4 tháng, trọng lượng bình quân 0,6-0,8kg/con, bảo đảm chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. Mô hình đặt mục tiêu tỉ lệ nuôi sống đạt trên 90%, mức tăng trọng bình quân trên 0,25kg/con/tháng.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng của đàn dúi, hướng dẫn các hộ thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý môi trường chuồng trại và phòng bệnh. Các chỉ tiêu về tỉ lệ sống, tăng trọng, lượng thức ăn sử dụng và chi phí chăn nuôi được theo dõi để đánh giá hiệu quả mô hình.

Qua thực tế triển khai, một trong những yêu cầu quan trọng khi nuôi dúi má đào là bảo đảm điều kiện chuồng trại phù hợp. Dúi khá nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và tiếng ồn. Vì vậy, chuồng nuôi phải được bố trí ở nơi yên tĩnh, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp; nhiệt độ thích hợp khoảng 28-30°C. Đặc biệt, vào mùa hè, người nuôi cần có biện pháp chống nóng, duy trì nhiệt độ ổn định để hạn chế tình trạng dúi bị stress, giảm tăng trọng hoặc chết do sốc nhiệt.

Ông Trần Trọng Tâm cho biết: “Chi phí đầu tư chuồng trại ban đầu tương đối lớn, nhất là hệ thống làm mát. Qua quá trình nuôi, tôi nhận thấy việc kiểm soát nhiệt độ và giữ môi trường chuồng trại ổn định rất quan trọng. Khi điều kiện nuôi phù hợp, dúi sinh trưởng, sinh sản tốt hơn. Vừa qua, đàn dúi của gia đình đã sinh sản một lứa, mỗi lứa có khoảng 4-5 con”.

Bên cạnh yêu cầu về chuồng trại, dúi má đào có lợi thế là nguồn thức ăn tương đối dễ tìm, chủ yếu gồm tre, nứa, mía, ngô hạt, cỏ voi và một số loại thức ăn thực vật khác. Đây là những nguyên liệu khá phổ biến ở khu vực nông thôn, người nuôi có thể chủ động khai thác hoặc trồng bổ sung để phục vụ chăn nuôi. Tuy nhiên, việc lựa chọn, bảo quản và sử dụng thức ăn phải bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, tránh thức ăn ôi thiu, ẩm mốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe đàn dúi.

Theo bà Nguyễn Thị Liên, Phó trưởng phòng Chuyển giao kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đối với dúi má đào, chất lượng thức ăn và điều kiện môi trường chuồng nuôi có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh trưởng, phát triển. Người nuôi cần lựa chọn thức ăn sạch, không dập nát, ẩm mốc hoặc chứa quá nhiều nước; đồng thời thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom thức ăn thừa, chất thải và kiểm soát độ ẩm. Việc theo dõi sức khỏe đàn dúi hằng ngày cũng rất cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện bất thường, hạn chế các bệnh về đường tiêu hóa, da và hô hấp.

Thực tế cho thấy, mặc dù có lợi thế về giá trị thương phẩm và khả năng tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ, nuôi dúi má đào vẫn đòi hỏi người chăn nuôi phải có kiến thức kỹ thuật và nguồn vốn đầu tư ban đầu phù hợp. Ngoài chi phí con giống, việc xây dựng chuồng trại, trang bị hệ thống làm mát và duy trì điều kiện nuôi ổn định là những khoản chi phí cần được tính toán trước khi mở rộng quy mô.

Cùng với các yêu cầu kỹ thuật, việc phát triển nuôi dúi thương phẩm phải tuân thủ quy định pháp luật về quản lý động vật rừng. Các hộ nuôi cần bảo đảm nguồn gốc con giống hợp pháp, thực hiện các thủ tục quản lý cơ sở nuôi theo quy định, lập sổ theo dõi đàn vật nuôi và lưu giữ hồ sơ chứng minh nguồn gốc khi vận chuyển, mua bán, xuất bán sản phẩm.

Hiện tại, mô hình nuôi dúi má đào thương phẩm đang tiếp tục được theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Kết quả của mô hình sẽ là cơ sở để hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và xây dựng khuyến cáo phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.