Để mỗi học sinh đều được tiếp cận nghệ thuật

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới tiếp tục khẳng định yêu cầu xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện, đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Đây cũng là định hướng để TP. HCM tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp cận, thụ hưởng và tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa, nghệ thuật ngay từ môi trường học đường.

TP. HCM có đời sống nghệ thuật phong phú, từ hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật dân gian đến kịch nói, âm nhạc, điện ảnh và các loại hình nghệ thuật đương đại. Đưa nghệ thuật đến với học sinh được Thành phố xác định là một trong những giải pháp góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật trong tương lai.

Học sinh thưởng thức trích đoạn hát bội trong chương trình giới thiệu nghệ thuật học đường

Thực hiện Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 28.10.2026 của UBND TP. HCM, Sở VHTT phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông năm học 2026-2027. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Đề án Phát triển nghệ thuật học đường TP. HCM giai đoạn 2026-2035.

Thành phố phấn đấu 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông được tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật trong mỗi năm học. Chương trình dự kiến triển khai tại khoảng 500 trong tổng số khoảng 1.490 điểm trường, sau đó từng bước mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng hoạt động.

Đối tượng tham gia gồm học sinh tiểu học, THCS, THPT, học viên các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Trong năm học này, chương trình tập trung giới thiệu hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, ca múa nhạc dân tộc, nghệ thuật dân gian, kịch nói và điện ảnh. Các tác phẩm điện ảnh được ưu tiên lựa chọn gồm phim hoạt hình, phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học có chủ đề về lịch sử, truyền thống văn hóa, giáo dục đạo đức, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời lượng của một tiết học hoặc buổi ngoại khóa.

Chia sẻ với Báo Văn Hóa, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VHTT TP. HCM, cho biết, việc đưa nghệ thuật vào trường học đã được Thành phố triển khai từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, để các hoạt động được tổ chức đồng bộ, có tính hệ thống, Thành phố xây dựng kế hoạch chung với sự tham gia của hai ngành Văn hóa và Giáo dục, các đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hãng phim, đài truyền hình và các hội văn học nghệ thuật.

Lộ trình tiếp cận nghệ thuật được xây dựng theo bốn cấp độ: Cảm - Hiểu - Trải nghiệm - Sáng tạo. Giai đoạn thí điểm ưu tiên giúp học sinh thưởng thức và tìm hiểu nghệ thuật, tạo nền tảng để các em tiến tới thực hành, phát triển khả năng sáng tạo.

Từ thưởng thức nghệ thuật đến xây dựng công chúng tương lai

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, về lâu dài, chương trình hướng tới trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về nghệ thuật, giúp các em lựa chọn và thực hành môn nghệ thuật phù hợp với sở thích, năng khiếu của mình, tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật trong trường học.

Sở VHTT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyển chọn đội ngũ nghệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm biểu diễn và tiếp cận công chúng trẻ. 130 nghệ sĩ được chia thành 20 đội, tham gia bốn buổi tập huấn về đặc điểm tâm lý học sinh từng cấp học, giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống, phương pháp lựa chọn tác phẩm, trích đoạn phù hợp với lứa tuổi và môi trường học đường.

Các buổi giới thiệu nghệ thuật được tổ chức theo hình thức biểu diễn kết hợp giao lưu. Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), qua hoạt động giới thiệu hát bội, cải lương, học sinh không chỉ được trực tiếp thưởng thức các trích đoạn sân khấu mà còn được tìm hiểu về lịch sử hình thành, đặc trưng hóa trang, phục trang và nghệ thuật biểu diễn của từng loại hình.

Vấn đề được Sở VHTT đặc biệt quan tâm là đánh giá khả năng tiếp nhận của học sinh sau mỗi buổi trải nghiệm. Chương trình dự kiến ứng dụng các công cụ số trong quản lý, kết nối với nhà trường và thu thập ý kiến phản hồi.

Qua đó, BTC có thể nắm bắt mức độ cảm thụ nghệ thuật của học sinh, những kiến thức các em đã tiếp nhận, những điều còn thắc mắc và mong muốn tìm hiểu thêm. Sở cũng sẽ cung cấp tài liệu để giáo viên tiếp tục củng cố kiến thức về nghệ thuật cho học sinh trong quá trình giảng dạy tại trường.

“Chúng tôi xác định giai đoạn đầu là giúp các em cảm nhận và hiểu về các loại hình nghệ thuật. Đây là quá trình cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lựa chọn tác phẩm, xây dựng nội dung giới thiệu đến kết nối với nhà trường và tổ chức thực hiện.

Sau khi triển khai, Thành phố sẽ tiến hành sơ kết vào tháng 1.2027, đánh giá những kết quả đạt được, những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện chương trình”, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng những hoạt động nghệ thuật trong trường học sẽ khơi dậy khả năng cảm thụ và niềm say mê sáng tạo của thế hệ trẻ. Ông nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt mong muốn các em học sinh không chỉ là người xem mà còn là những người chủ động khám phá, trải nghiệm và sáng tạo nghệ thuật; từ đó hình thành tình yêu đối với các giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời cởi mở tiếp nhận những tinh hoa nghệ thuật của nhân loại”.

Để chương trình đạt hiệu quả, ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở VHTT phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng lựa chọn những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tư tưởng và giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng chương trình, lựa chọn tác phẩm và trực tiếp truyền thụ kiến thức nghệ thuật cho học sinh.

Ngành GD&ĐT cùng các nhà trường cần tạo điều kiện để hoạt động nghệ thuật học đường trở thành nội dung thiết thực trong môi trường giáo dục; quan tâm tiếp nhận phản hồi, đánh giá hiệu quả để từng bước hoàn thiện mô hình.

“Sự hiện diện và tham gia trực tiếp của các cô, chú, anh, chị nghệ sĩ chính là cầu nối quan trọng đưa nghệ thuật đến gần hơn với học sinh, góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và phát triển các thế hệ công chúng tương lai”, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM nhấn mạnh.