Phát triển văn hóa trên địa bàn xã Xuân Định

Hiện Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Định được đầu tư hội trường đa năng, 3 phòng chức năng và khu thể thao ngoài trời cùng hệ thống thiết bị tập luyện thể dục thể thao; trung tâm có 6 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó, thư viện công cộng xã đẩy mạnh bổ sung và luân chuyển sách, báo, tạp chí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, học sinh, thanh thiếu niên đọc sách, khai thác thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu.

Đáng chú ý, 4/4 ấp của xã Xuân Định có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn, 100% ấp đã xây dựng quy ước, hương ước và được công nhận. 100% các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn xã được tin học hóa, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ.