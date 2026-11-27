Để văn hóa trở thành động lực phát triển, cần chuyển từ tư duy vận động sang kiến tạo môi trường, từ tổ chức hoạt động sang đáp ứng nhu cầu, từ bảo tồn giá trị sang tạo dựng sinh kế và cơ hội phát triển. Khi người dân thực sự được thụ hưởng và tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa, văn hóa mới có thể trở thành nền tảng bền vững của xã hội.

Tuyên truyền, giáo dục và vận động là những phương thức cần thiết để lan tỏa các giá trị văn hóa, nhưng sẽ khó tạo chuyển biến bền vững nếu thiếu những điều kiện để người dân thực hành trong đời sống. Phát triển văn hóa cần vượt qua tư duy tổ chức phong trào, sự kiện, hướng đến kiến tạo môi trường sống, thiết chế, dịch vụ và cơ hội thiết thực, để mỗi người dân không chỉ hiểu, hưởng ứng mà còn thực sự được thụ hưởng những giá trị văn hóa mỗi ngày.

Từ tuyên truyền giá trị đến kiến tạo điều kiện sống

Trong phát triển văn hóa, một câu hỏi cần được đặt ra là: Văn hóa đang thực sự tác động đến đời sống người dân như thế nào? Người dân chỉ nghe những thông điệp về lối sống văn minh, trách nhiệm cộng đồng, tinh thần sáng tạo và gìn giữ truyền thống, hay thực sự được sống trong môi trường văn hóa tốt hơn, có thêm cơ hội phát triển và hưởng những lợi ích cụ thể?

Đây không chỉ là câu hỏi về phương pháp tổ chức hoạt động, mà còn là vấn đề về tư duy phát triển văn hóa. Nếu chủ yếu triển khai thông qua tuyên truyền, vận động, cổ vũ phong trào và tổ chức sự kiện, tác động thường chỉ dừng ở việc truyền tải thông điệp, tạo sự hưởng ứng nhất thời. Muốn văn hóa trở thành nền tảng của đời sống xã hội, cần đưa các giá trị văn hóa vào trực tiếp những nhu cầu và lợi ích hằng ngày. Văn hóa không thể chỉ khuyên con người sống tốt hơn, mà phải góp phần tạo điều kiện để họ thực sự sống tốt hơn.

Tuyên truyền, giáo dục và vận động cần thiết để hình thành nhận thức xã hội. Tuy nhiên, nhận thức không tự động chuyển hóa thành hành vi. Một người có thể hiểu đọc sách là tốt, nhưng khó duy trì thói quen nếu thiếu sách phù hợp và không gian đọc thuận tiện. Người dân có thể được vận động bảo vệ môi trường, nhưng khó phân loại rác nếu hệ thống thu gom không đáp ứng. Khoảng cách giữa điều con người được khuyến khích thực hiện và điều kiện thực tế để họ có thể thực hiện chính là vấn đề cần giải quyết trong chính sách văn hóa.

Một nghề truyền thống của Việt Nam. Ảnh minh họa

Không thể yêu cầu người dân thay đổi hành vi khi môi trường sống, hạ tầng, dịch vụ và cơ chế hỗ trợ chưa thay đổi tương ứng. Trẻ em khó phát triển toàn diện nếu thiếu không gian vui chơi, học tập nghệ thuật, thể thao; người cao tuổi cũng khó tham gia đời sống cộng đồng nếu khu dân cư thiếu không gian sinh hoạt phù hợp. Vì vậy, phát triển văn hóa phải tạo điều kiện để người dân thực hiện những giá trị tích cực, thay vì chỉ dừng ở việc tuyên truyền, cổ vũ.

Giá trị của văn hóa không nằm ở chỗ được nhắc đến bao nhiêu lần, mà ở mức độ hiện diện trong cuộc sống. Một thư viện khu dân cư nếu giúp trẻ em học tập, người lao động tự học, người cao tuổi đọc sách và giao lưu thì đó là thiết chế văn hóa thiết thực. Một sân chơi cộng đồng nếu giúp trẻ em vận động an toàn, các gia đình gặp gỡ và cư dân gắn kết thì giá trị của nó được duy trì mỗi ngày.

Phát triển văn hóa đọc không nên chỉ tập trung vào ngày hội đọc sách, cuộc thi giới thiệu sách hay phong trào quyên góp sách. Điều quan trọng hơn là hình thành hệ sinh thái đọc và học tập, gồm thư viện thuận tiện, không gian đọc mở, tủ sách cộng đồng và câu lạc bộ đọc sách. Khi người dân dễ dàng tiếp cận tri thức, văn hóa đọc mới có cơ hội trở thành thói quen xã hội.

Phát triển văn hóa gia đình cũng cần vượt ra khỏi những thông điệp chung về tình yêu thương, trách nhiệm và sự gắn kết. Cần quan tâm đến các điều kiện hỗ trợ như không gian sinh hoạt chung, dịch vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng làm cha mẹ. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, cần tạo điều kiện để các em thường xuyên tiếp cận âm nhạc, hội họa, thể thao, khoa học, công nghệ và các hoạt động khám phá thiên nhiên. Những cơ hội này cần có chi phí phù hợp, không chỉ dành cho gia đình có điều kiện kinh tế.

Với người cao tuổi, phát triển văn hóa cần gắn với chăm sóc sức khỏe, vận động thể chất, giao lưu liên thế hệ và học tập suốt đời. Một cộng đồng văn hóa là nơi người cao tuổi tiếp tục được tham gia, đóng góp và cảm nhận vai trò của mình trong đời sống xã hội.

Những ví dụ trên cho thấy văn hóa không nằm ngoài các nhu cầu thiết yếu. Văn hóa có thể hiện diện trong giáo dục, sức khỏe, chăm sóc gia đình, không gian công cộng, sinh kế và các mối quan hệ xã hội. Khi được tổ chức đúng cách, văn hóa vừa đáp ứng nhu cầu, vừa góp phần hình thành nhận thức và hành vi tích cực.

Muốn thay đổi hành vi phải thay đổi cả môi trường sống

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều hoạt động tuyên truyền chưa tạo được chuyển biến bền vững là chúng ta thường đặt trách nhiệm thay đổi lên từng cá nhân, trong khi chưa quan tâm đầy đủ đến điều kiện xã hội chi phối hành vi.

Văn hóa giao thông là một ví dụ. Ý thức chấp hành luật lệ rất quan trọng, nhưng môi trường giao thông văn minh còn cần vỉa hè thông thoáng, lối đi bộ an toàn, điểm sang đường hợp lý và phương tiện công cộng thuận tiện. Nếu người đi bộ phải đối mặt với vỉa hè bị chiếm dụng, thiếu điểm sang đường và nguy cơ mất an toàn thì việc hình thành thói quen đi bộ khó đạt hiệu quả.

Văn hóa môi trường cũng vậy. Không thể chỉ kêu gọi người dân phân loại rác nếu hệ thống thu gom vẫn trộn lẫn các loại rác; không thể tuyên truyền bảo vệ cây xanh nếu không gian công cộng thiếu diện tích xanh và cơ chế chăm sóc lâu dài.

Hành vi văn hóa không chỉ hình thành từ nhận thức cá nhân mà còn chịu tác động của môi trường vật chất, hạ tầng, dịch vụ và cách tổ chức xã hội. Một môi trường tốt có thể khuyến khích hành vi tích cực; ngược lại, môi trường bất hợp lý khiến những hành vi tốt trở nên khó khăn và thiếu bền vững.

Điều này đặt ra yêu cầu đưa tư duy văn hóa vào quá trình quy hoạch, thiết kế, đầu tư và quản lý không gian sống. Một khu dân cư có văn hóa không chỉ cần nhà văn hóa, mà còn cần công viên, sân chơi, đường đi bộ, thư viện và không gian sinh hoạt chung. Một trường học có văn hóa phải có môi trường tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích sáng tạo và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Văn hóa vì thế không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa. Cần tích hợp tư duy văn hóa vào những lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống, từ giáo dục, y tế, quy hoạch, kiến trúc, giao thông đến môi trường và an sinh xã hội.

Lợi ích thiết thực từ văn hóa không chỉ bao gồm giá trị tinh thần, mà còn phải thể hiện ở cơ hội việc làm, thu nhập và sinh kế. Bảo tồn làng nghề không thể chỉ dừng lại ở trình diễn kỹ thuật, trưng bày sản phẩm và giới thiệu lịch sử nghề truyền thống. Nếu nghệ nhân không có thu nhập ổn định, người trẻ không nhìn thấy cơ hội nghề nghiệp và sản phẩm thiếu thị trường thì nghề truyền thống khó duy trì sức sống.

Cần kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, kiến trúc sư, trường đào tạo, doanh nghiệp và công nghệ để phát triển sản phẩm mới từ tri thức truyền thống. Gốm có thể trở thành sản phẩm trang trí kiến trúc, đồ gia dụng và nội thất đương đại; nghề dệt có thể phát triển thành thời trang và sản phẩm thiết kế; nghệ thuật dân gian có thể được tiếp biến trong âm nhạc, sân khấu, điện ảnh. Khi di sản tạo ra sinh kế và có người tiếp nối, công tác bảo tồn mới có nền tảng kinh tế, xã hội bền vững.

Phát triển du lịch văn hóa cũng cần được đánh giá từ lợi ích của cộng đồng địa phương. Không chỉ quan tâm số lượng khách, doanh thu hay mức độ nổi tiếng của điểm đến, mà phải xem xét người dân có thêm việc làm, hộ kinh doanh địa phương có được tham gia, nghệ nhân có được trả công xứng đáng và nguồn thu có đóng góp trở lại cho cộng đồng hay không.

Một hoạt động văn hóa có thể tạo doanh thu lớn nhưng chưa chắc mang lại phát triển bền vững nếu cộng đồng sở hữu di sản không được hưởng lợi tương xứng. Ngược lại, mô hình quy mô vừa phải nhưng tạo sinh kế ổn định, duy trì nghề truyền thống và thu hút thế hệ trẻ có thể mang lại giá trị lâu dài. Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, khai thác kinh tế không được làm mất đi giá trị cốt lõi; lợi ích kinh tế phải góp phần duy trì, sáng tạo và trao truyền các giá trị văn hóa.

Muốn văn hóa đi vào đời sống, người dân không thể chỉ là đối tượng tiếp nhận chính sách hoặc tham gia các chương trình do cơ quan quản lý tổ chức. Họ phải là chủ thể có khả năng lựa chọn, thực hành, sáng tạo và cùng quản lý các hoạt động văn hóa trong cộng đồng.

Một không gian văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi người dân có nhu cầu sử dụng, được tham gia định hình hoạt động và cảm thấy đó là không gian của chính mình. Điều này đòi hỏi thay đổi cách đầu tư, quản lý thiết chế văn hóa. Không nên chỉ quan tâm diện tích xây dựng, vốn đầu tư hay số lượng công trình, mà phải tính đến chi phí vận hành, nhân sự, chương trình hoạt động và nhu cầu của cư dân. Một công trình khang trang nhưng ít người sử dụng chưa thể được xem là kết quả phát triển văn hóa hoàn chỉnh.

Cần khuyến khích trường học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nghệ nhân, chuyên gia và các nhóm cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ, tổ chức hoạt động và phát triển sản phẩm văn hóa. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo chính sách, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng; cộng đồng tham gia xác định nhu cầu, thực hành và giám sát; doanh nghiệp, tổ chức xã hội đóng góp nguồn lực, công nghệ và năng lực tổ chức. Khi người dân thực sự được hưởng lợi và có vai trò tạo ra giá trị, văn hóa sẽ trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng.