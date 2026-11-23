Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Đồng Nai đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của địa phương, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy bản sắc, góp phần xây dựng thành phố năng động, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đặt con người vào trung tâm của sự phát triển

Một đô thị phát triển không chỉ được đánh giá qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô hạ tầng hay những công trình hiện đại. Chất lượng đời sống tinh thần, văn hóa ứng xử, sự gắn bó cộng đồng và khả năng gìn giữ các giá trị truyền thống cũng là những thước đo quan trọng. Đây là yêu cầu đặt ra với Đồng Nai trong quá trình phát triển và hội nhập.

Đồng bào các dân tộc biểu diễn nhạc cụ truyền thống kết hợp múa dân gian, phục vụ nhân dân trong không gian Hồn Việt - Sắc Đồng Nai tại công viên Quảng trường thành phố ngày 21-11.

Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định những định hướng quan trọng, đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước. Cụ thể hóa nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ban hành Kế hoạch hành động số 125-KH/TU, ngày 26-5-2026 với 24 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 19 chỉ tiêu đến năm 2030 và 5 chỉ tiêu đến năm 2045. Các nhiệm vụ trọng tâm là phát triển con người toàn diện; hoàn thiện thiết chế văn hóa; bảo tồn, phát huy di sản; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, Trưởng ban Nghiên cứu, lý luận phê bình Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, cốt lõi của văn hóa nằm ở con người và cách ứng xử với tự nhiên, xã hội. Vì vậy, phát triển văn hóa trước hết là xây dựng con người văn minh, có trách nhiệm, biết trân trọng những giá trị tốt đẹp. Trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, việc nhận diện đúng quy luật giao lưu, tiếp biến văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị nhân văn từ mỗi gia đình sẽ góp phần dung hòa các tác động của phát triển, hướng con người đến lối sống tử tế, văn minh và gắn kết.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Đồng Nai phấn đấu đến năm 2030 quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thành phố, gồm: Bảo tàng, thư viện, nhà hát nghệ thuật, nhà văn hóa thanh niên, sân vận động, quảng trường... Thành phố cũng phấn đấu 100% xã, phường có đủ thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn và các công trình văn hóa cơ bản.

Thạc sĩ Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố nhận định: Bản sắc văn hóa chính là “căn cước” định hình con người của mỗi vùng đất. Với lịch sử hình thành lâu đời, Đồng Nai là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc, hình thành tinh thần cởi mở, khoan dung trong tiếp nhận những giá trị khác biệt. Hiện nay, thành phố có 37 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi cộng đồng lưu giữ những phong tục, tập quán, tri thức dân gian và nếp sinh hoạt riêng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa Đồng Nai.

Sau gần 1 năm triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa theo Nghị quyết số 80, Đồng Nai ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa ước đạt từ 97%-99,6%; 100% ấp, thôn, khu phố duy trì danh hiệu văn hóa. Toàn thành phố có 121 di tích xếp hạng; 1.303 hiện vật bảo tàng được chuẩn hóa, chỉnh lý; 595 nhà văn hóa ấp, thôn, khu phố và 16 nhà văn hóa dân tộc.

Gắn kết cộng đồng từ nền tảng văn hóa

Bản sắc văn hóa tạo nên diện mạo riêng của vùng đất, còn sự gắn kết cộng đồng là yếu tố giúp những giá trị ấy được gìn giữ và lan tỏa. Theo Thạc sĩ Trần Quang Toại, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, lắng nghe, kết nối các tầng lớp nhân dân. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng nhóm dân cư, nhất là công nhân tại các khu nhà trọ, người lao động làm việc theo ca và những cộng đồng có điều kiện sinh hoạt khác nhau. Hoạt động văn hóa ở cơ sở phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia, đóng góp.

“Văn hóa không phải điều gì xa vời mà hiện hữu ngay trong cách ông bà kể cho con cháu nghe về lịch sử vùng đất, về ý nghĩa tên gọi con đường nơi mình sinh sống, hay cách tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sao cho phù hợp với giờ giấc sinh hoạt của công nhân làm ca. Khi mỗi tổ chức hội nuôi dưỡng được những phong trào sát sườn, tạo được sự đồng thuận từ cơ sở, sức mạnh đại đoàn kết sẽ tự khắc được khơi dậy” - ông Toại phân tích.

Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai cho hay: Người dân phải được đặt ở vị trí trung tâm, đồng thời là chủ thể sáng tạo và người thụ hưởng các giá trị văn hóa. Muốn hoạt động văn hóa có sức hấp dẫn, cần tạo ra những sản phẩm cụ thể, có chất lượng nghệ thuật, gần gũi đời sống và chạm đến cảm xúc của công chúng. Đặc biệt, cần mở rộng không gian để người dân, nhất là giới trẻ, tham gia sáng tạo, thể hiện năng lực và tình yêu đối với văn hóa quê hương.

“Việc đưa văn học nghệ thuật đến khu dân cư, khu công nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và vùng biên giới cần được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện và không gian biểu diễn. Thực tế các tác phẩm như: Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Đêm thành phố đầy sao... sống mãi với thời gian nhờ bắt rễ từ lịch sử, con người và đời sống địa phương, qua đó kết nối các thế hệ và bồi đắp tình yêu quê hương” - ông Hà chia sẻ.

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố ĐÀO ĐỨC TRÌNH:

Trong thời đại chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, văn hóa ngày càng lan tỏa trên không gian số, đòi hỏi mỗi người phải sử dụng công nghệ có trách nhiệm, biết gìn giữ truyền thống và chia sẻ những giá trị tốt đẹp. Phong trào Bình dân học vụ số góp phần phát huy tinh thần tự học của đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu, đồng thời lan tỏa văn hóa số trong cộng đồng. Đến nay, khoảng 75% hội viên Hội Cựu giáo chức thành phố đã tham gia các hoạt động phổ cập, thực hành chuyển đổi số. Để phong trào phát huy hiệu quả cần chú trọng hướng dẫn thực hành, bảo đảm an toàn thông tin và ứng xử văn minh trên mạng. Mỗi cựu giáo chức cần trở thành hạt nhân học tập suốt đời, tích cực chia sẻ tri thức, gìn giữ truyền thống và kết nối các thế hệ.

Trưởng phòng Công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố LƯƠNG THANH TÙNG:

Văn hóa là nền tảng quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân. Thời gian qua, liên hiệp đã đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử địa phương đến bạn bè quốc tế. Việc kết nối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức quốc tế với cộng đồng cũng góp phần giới thiệu hình ảnh con người Đồng Nai văn minh, nghĩa tình, hiếu khách. Bên cạnh đó, liên hiệp chú trọng ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quảng bá văn hóa, qua đó thu hút đông người dân tham gia.

Phát triển văn hóa gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của mỗi người dân. Từ đầu tư thiết chế, chuyển đổi số đến chăm lo đời sống tinh thần tại từng khu dân cư, Đồng Nai cần tiếp tục tạo điều kiện để các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết sẽ được bồi đắp, tạo nền tảng cho thành phố phát triển bền vững.