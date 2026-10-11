Đại diện 3 đơn vị ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc và không gian trí thức số tại TP. Huế. Ảnh: T.Đoàn

Chương trình phối hợp tập trung vào việc phát triển văn hóa đọc gắn với mở rộng không gian tiếp cận tri thức trên môi trường số. Qua đó, hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong học tập, nghiên cứu.

Thông qua sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Hội Xuất bản Việt Nam và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thư viện số, các đơn vị hướng đến phát huy nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người đọc tìm kiếm và khai thác sách, tài liệu, học liệu số phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu.

Tại sự kiện, đại diện Công ty CP Thư viện số Việt Nam đã giới thiệu các tính năng nổi bật của “Không gian tri thức số”. Đây là mô hình ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân chủ động tiếp cận các nguồn tài nguyên tri thức, duy trì thói quen đọc sách và học tập mọi lúc, mọi nơi.

Phát triển không gian tri thức số giúp các bạn trẻ tiếp cận sách, tài liệu nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: T.Đoàn

Việc phát triển không gian tri thức số góp phần mở rộng phương thức tiếp cận sách và tài liệu, giúp người đọc linh hoạt hơn trong lựa chọn thời gian, địa điểm học tập; góp phần khuyến khích tinh thần tự học và khai thác nguồn học liệu trên môi trường số của các bạn trẻ.

Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế và Hội Xuất bản Việt Nam cũng chia sẻ định hướng phối hợp và triển khai các hoạt động trong thời gian tới. Các bên trao đổi, thống nhất việc tăng cường phối hợp nhằm lan tỏa văn hóa đọc và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng.

Việc ký kết lần này là cơ sở để ba đơn vị phối hợp triển khai các nội dung phát triển văn hóa đọc và không gian tri thức số tại Huế, hướng đến đưa việc đọc sách và tự học trở thành thói quen được duy trì thường xuyên, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tiếp cận tri thức và xây dựng xã hội học tập.