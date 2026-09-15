Hội thảo được tổ chức tại Trường Cao đẳng Cà Mau (phường Bạc Liêu).

Ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh vai trò cốt lõi của dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở KH&CN, nhấn mạnh: “Trong tiến trình chuyển đổi số, dữ liệu trở thành nguồn lực quan trọng. Tuy nhiên, có dữ liệu thôi là chưa đủ, mà cần phải phát triển, quản trị và khai thác dữ liệu để tạo ra những giá trị mới”.

Lãnh đạo Sở KH&CN kỳ vọng, dữ liệu sẽ được kết nối, chia sẻ để phục vụ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn, thúc đẩy sản xuất thông minh, phát triển những sản phẩm, dịch vụ mới, đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực bứt phá cho tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu tham gia hội thảo "Phát triển và khai thác dữ liệu số gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau".

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, tiềm năng và giải pháp thúc đẩy việc xây dựng, phát triển, khai thác nguồn tài nguyên dữ liệu số tại Cà Mau. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ số, kết nối dữ liệu liên ngành và tối ưu hoá hạ tầng thông tin để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Đóng góp ý kiến về giải pháp tối giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số phục vụ người dân, Tiến sĩ Trần Hoàng Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm (Đại học Cần Thơ), cho rằng cần tập trung số hoá hồ sơ tài liệu phục vụ hành chính công với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Nguyễn Như Ý, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học Như Ý, Tổng Thư ký Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau, đề cập đến vấn đề an toàn dữ liệu trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục và phát triển đô thị thông minh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nêu lên những bài toán thực tiễn cần tháo gỡ và đề xuất các mô hình sản xuất, kinh doanh, quản trị, giáo dục thông minh,… dựa trên nền tảng dữ liệu số.

Với tham luận “Khai thác và phát triển dữ liệu số an toàn cho giáo dục”, ông Nguyễn Cảnh Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ LTG, đã làm rõ hơn chiến lược khai thác dữ liệu số vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ hiện nay.

Các sản phẩm tích hợp học liệu số và sản phẩm giáo dục thông minh được giới thiệu bên lề hội thảo.

Ban tổ chức hội thảo đồng thời lấy ý kiến đóng góp Chương trình khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030, nhằm hoàn thiện chính sách sát thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn tới.

Ông Triệu Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC), trao giấy chứng nhận cho các thành viên Mạng lưới Cố vấn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau.

Dịp này, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CiNEC) thuộc Sở KH&CN tỉnh Cà Mau đã ra mắt Mạng lưới Cố vấn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (Mentor Network), hoạt động dưới sự bảo trợ của CiNEC./.