Phát triển và bảo tồn sen cổ Oga Nhật Bản

Anh Mai Chí Công dành thời gian và tâm huyết để gieo trồng sen cổ Oga 5 năm qua. Ảnh: H.V

Tháng 3/2021, anh Công tiếp nhận 93 củ sen giống từ UBND thị xã Điện Bàn (cũ) để chăm sóc, trồng thực nghiệm trên ruộng sen rộng 1ha, trong đó diện tích 500m2 dành cho sen cổ Oga.

Anh Mai Chí Công bày tỏ, trải qua 5 năm gieo trồng và chăm sóc, qua quá trình theo dõi, sen cổ Oga vẫn sinh trưởng ổn định, tái sinh tốt qua nhiều chu kỳ, phát triển củ đồng loạt và được địa phương xác định là nguồn gen quý cần tiếp tục nghiên cứu và bảo tồn.

Năm 2020, khởi nghiệp trồng sen Việt trên diện tích ruộng lúa của gia đình, ruộng sen rộng 1ha của anh phát triển khá tốt.

Không chỉ bán hoa sen, hạt sen mà anh còn đưa ra ý tưởng để du khách gần xa đến chụp ảnh với hồ sen nhằm tăng doanh thu. Hiện cơ sở của anh Công ước tính đạt doanh thu khoảng 100 triệu đồng/năm.

Thành công từ mô hình, anh Công có cơ duyên tiếp nhận sen cổ Oga. Bên cạnh sự hỗ trợ của địa phương về chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc nhằm giúp cho cây sen Oga ra hoa trong điều kiện đồng ruộng ở xứ Quảng, anh Công dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu để quan sát quá trình phát triển của sen cổ Oga.

Sen cổ Oga cho ra bông hoa đầu tiên tại ruộng sen của anh Mai Chí Công. Ảnh: NVCC

“Sau gần 120 ngày trồng, sen cổ Oga phát triển nhanh và đến nay đã phủ kín mặt hồ. Sen cổ Oga có thân mỏng, lá nhỏ, xanh hơn sen Việt, phát triển mạnh tháng 4-6, tàn lụi khoảng tháng 7-8, tái sinh sau mùa mưa.

Tuy nhiên, dù kiên trì chờ đợi nhưng sen cổ Oga nhiều năm qua vẫn chưa ra hoa. Hồi tháng 6 năm nay, sen cổ Oga bắt đầu ra hoa, có màu cánh hồng tím nhạt, gốc cánh chuyển hồng phấn, hình cánh thon dài, đầu nhọn và cánh hoa bung phẳng, hình ngôi sao…

Đây là thành quả khiến tôi vui và hạnh phúc. Tôi hy vọng, những mùa sau, sen cổ Oga sẽ phát triển và ra hoa nhiều hơn”, anh Công chia sẻ.

Anh Công cũng đã lên kế hoạch cải tạo đất, rải vôi toàn bộ hồ sen và tiến hành cào đất sâu hơn thêm 50cm để sen cổ Oga bám chắc và hút chất dinh dưỡng tốt nhất.

“Được tận tay trồng giống sen cổ Oga, tôi rất vinh dự. Bởi đây là giống sen cổ quý, mang ý nghĩa mối quan hệ hữu nghị Việt - Nhật. Thời gian đến, tôi sẽ cố gắng và dành tâm huyết để chăm sóc sen cổ Oga, góp phần phát triển văn hóa, du lịch cho địa phương nói riêng và thành phố nói chung”, anh Công nói.

Ông Trần Ngọc Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây chia sẻ, UBND xã tiếp tục duy trì ruộng sen làm điểm bảo tồn gốc và sẽ nhân giống, chuyển một phần giống sang khu vực khác có đất, tiểu khí hậu phù hợp để so sánh, đánh giá và phân tán rủi ro.

Bên cạnh đó, UBND xã đề xuất Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về chế độ nước, phân bón, mật độ, cải tạo đất, xử lý sen để thúc đẩy ra hoa và đề nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn về cơ chế, nguồn kinh phí để duy trì mô hình bảo tồn giống sen cổ Oga.

Đồng thời xây dựng mô hình chăm sóc, bảo tồn sen Oga gắn giới thiệu, giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển, hợp tác và đối ngoại lâu dài.