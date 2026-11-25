Phát biểu khai mạc toạ đàm, ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phát triển dịch vụ logistics là một trong những định hướng quan trọng được cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch hành động của TP Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô dịch vụ logistics, mà cần chuyển mạnh sang tư duy xây dựng năng lực logistics, nâng cao khả năng tổ chức, kết nối và điều phối các dòng hàng hóa, dịch vụ, thông tin và nguồn lực trong chuỗi cung ứng. Đây là yếu tố trực tiếp tác động đến năng lực cạnh tranh, tính tự chủ và khả năng thích ứng trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh có không gian phát triển lớn hơn, kết nối trực tiếp giữa các trung tâm sản xuất công nghiệp, hệ thống cảng biển nước sâu, cảng hàng không, mạng lưới giao thông và thị trường tiêu thụ, phân phối quy mô lớn. Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải có vị thế quốc tế, trong đó cảng Cái Mép xếp thứ 11 thế giới theo Chỉ số hiệu quả cảng container năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng của thành phố đạt gần 356 triệu tấn.

Tuy nhiên, lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn hàng chưa tự động hình thành năng lực của một trung tâm logistics quốc tế. Thành phố vẫn cần tiếp tục cải thiện kết nối đa phương thức, phát triển các dịch vụ logistics giá trị gia tăng, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tổ chức lại mạng lưới trung tâm logistics, ICD, kho bãi phù hợp với không gian kinh tế mới.

Các đại biểu dự toạ đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề lớn gồm: mô hình và định vị phát triển, quy hoạch và kết nối hạ tầng; dịch vụ và năng lực doanh nghiệp; chuyển đổi số - chuyển đổi xanh; cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp thực hiện.

PGS. TS. Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, một trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không đơn thuần là một cảng lớn hơn, mà phải là nơi các quyết định về dòng hàng của khu vực được hình thành và cung cấp dưới dạng dịch vụ, tức chuyển từ vai trò “cửa ngõ hàng hóa” sang “trung tâm điều phối chuỗi cung ứng”.

Giá trị của một trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không chỉ nằm ở cảng, kho hay bến bãi mà ngày càng tập trung ở phần “mềm” gồm dữ liệu, năng lực điều phối, dịch vụ giá trị gia tăng và tri thức. PGS. TS. Trịnh Tú Anh kiến nghị cho TP Hồ Chí Minh ba nhóm đột phá gồm: nghiên cứu áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với một số mô hình logistics mới, hình thành đầu mối phối hợp liên ngành thúc đẩy logistics thành phố, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung và bản sao số phục vụ điều phối hoạt động logistics, trong đó có các cụm cảng Cái Mép - Cần Giờ - Cát Lái.

Giá trị của một trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không chỉ nằm ở cảng, kho hay bến bãi mà ngày càng tập trung ở phần “mềm” gồm dữ liệu, năng lực điều phối, dịch vụ giá trị gia tăng và tri thức.

Bà Đặng Minh Phương - Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP Hồ Chí Minh cho rằng, Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế TP Hồ Chí Minh không chỉ là một tập hợp công trình hạ tầng mà là hệ sinh thái dịch vụ giá trị gia tăng toàn diện và trung tâm điều phối dòng chảy hàng hóa - thương mại - tài chính của khu vực.

Theo đó, mô hình được cấu thành trên 3 trụ cột: Trung tâm trung chuyển và phân phối đa phương thức, trung tâm chuỗi cung ứng giá trị cao với các dịch vụ 3PL/4PL/5PL, trung tâm dịch vụ hỗ trợ toàn cầu. Để hiện thực hóa định hướng này, bà Phương đề xuất một số nhóm giải pháp về thể chế, hạ tầng, tài chính xanh, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế. Trong đó, cần tích hợp tầm nhìn trung tâm logistics quốc tế vào quy hoạch chung của thành phố và quy hoạch cảng biển, đẩy nhanh kết nối đường sắt, đường thủy và hệ thống vành đai vào cảng, phát triển các cơ chế tín dụng, đầu tư xanh, đào tạo nguồn nhân lực logistics số, hàng hải và tài chính chất lượng cao, tăng cường hợp tác với các thương cảng và trung tâm hàng hải quốc tế.

Về mô hình và không gian phát triển, PGS. TS. Hồ Thị Thu Hòa - Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam phát biểu về phát triển các dịch vụ logistics có giá trị gia tăng, thu hút doanh nghiệp và tăng cường kết nối TP Hồ Chí Minh với chuỗi cung ứng quốc tế. Qua đó, làm rõ thêm yêu cầu phát triển hệ sinh thái dịch vụ song hành với đầu tư hạ tầng và tổ chức không gian logistics của thành phố.

Các đại biểu tham gia toạ đàm.

TS. Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết, chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 hình thành ít nhất 5 trung tâm dịch vụ logistics hiện đại ngang tầm quốc tế, đưa Chỉ số năng lực logistics của Việt Nam vào nhóm 40 và giảm chi phí logistics xuống khoảng 12 - 15% GDP, đến năm 2050 có ít nhất 10 trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế.

Dự thảo Đề án quốc gia tiếp cận theo nguyên tắc lấy dòng hàng hóa làm trung tâm, phát triển hệ thống logistics theo không gian kinh tế, hành lang logistics, cực tăng trưởng và cửa ngõ giao thương quốc tế, Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, hạ tầng kết nối, dữ liệu và nguồn nhân lực, trong khi doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực trong đầu tư hạ tầng lõi, thiết bị và công nghệ. Chuyển đổi số và logistics xanh được xác định là tiêu chuẩn xuyên suốt thay vì nội dung bổ sung. Theo định hướng đang nghiên cứu, TP Hồ Chí Minh là hạt nhân của cực logistics Đông Nam Bộ, một trong những đầu mối logistics quốc tế quan trọng của cả nước.