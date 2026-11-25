Hiện nay, giá trị gia tăng ngành vận tải, kho bãi hiện chiếm 8,5% GRDP TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc kết nối giữa cảng biển, khu công nghiệp, cảng cạn và các trung tâm logistics còn hạn chế; dịch vụ quản trị chuỗi cung ứng, tài chính thương mại và trung chuyển quốc tế chưa phát triển tương xứng.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đề xuất TP Hồ Chí Minh phát triển 38 trung tâm, khu logistics với nhu cầu quỹ đất 4.500-6.000ha đến năm 2035, từng bước chuyển từ vai trò cửa ngõ hàng hóa sang trung tâm điều phối chuỗi cung ứng quốc tế. Mạng lưới được tổ chức theo 3 lớp không gian, gồm: Logistics quốc tế và cấp vùng, trung chuyển và phân phối, logistics đô thị, kết nối thông qua các hành lang logistics đa phương thức. Trong đó, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô hơn 4.174ha được định hướng là hạt nhân phát triển.

Quang cảnh Tọa đàm “Phát triển TP Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế”.

TP Hồ Chí Minh cần quy hoạch quỹ đất logistics tại những vị trí gần cảng biển, ga đường sắt và khu công nghiệp; ưu tiên đầu tư kết nối đường sắt vào cảng, nâng cấp luồng đường thủy, hoàn thiện các tuyến vành đai, cao tốc và kết nối Cái Mép-Cần Giờ. Đồng thời, mở rộng hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với cảng cạn, kho lạnh, trung tâm logistics và hạ tầng dùng chung; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào dịch vụ logistics giá trị cao.

Theo các chuyên gia, để trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, thành phố cần hoàn thiện cơ chế đặc thù về thuế, hải quan đối với khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp; hình thành đầu mối điều phối liên ngành, liên vùng và xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung giữa cảng biển, kho bãi, doanh nghiệp và cơ quan hải quan.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lê Văn Danh, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thành phố có lợi thế kết nối trực tiếp các trung tâm sản xuất công nghiệp, cảng biển nước sâu, cảng hàng không và thị trường tiêu thụ quy mô lớn. Vấn đề cốt lõi là thành phố tiếp tục cải thiện kết nối đa phương thức, phát triển các dịch vụ logistics giá trị gia tăng, nâng cao năng lực doanh nghiệp và tổ chức lại mạng lưới trung tâm logistics, kho bãi... phù hợp với không gian phát triển kinh tế mới.

Thông qua tọa đàm, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh nhận diện rõ những điểm nghẽn và các giải pháp có trọng tâm, khả thi, làm cơ sở tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành phố trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế.