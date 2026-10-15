Phát triển toàn diện khu vực biên giới, gắn với quốc phòng - an ninh

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đắk Lắk có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh và đối ngoại trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh có 4 xã biên giới đất liền là Buôn Đôn, Ea Bung, la Lốp và la Rvê. Các xã biên giới tiếp giáp tỉnh Mondulkiri với đường biên giới dài gần 72 km. Tổng diện tích của 4 xã gần 2.000km2, dân số gần 30.000 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 38%. Nhìn chung, các xã biên giới Đắk Lắk có diện tích rộng, dân cư phân tán, hạ tầng chưa đồng bộ và đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn…

Ngay sau khi Nghị quyết số 16-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chương trình để triển khai thực hiện. Tỉnh chỉ đạo lồng ghép các mục tiêu phát triển vùng biên giới vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại vào

Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, các xã biên giới Đắk Lắk đã chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, quốc phòng, an ninh được giữ vững và môi trường hòa bình, hữu nghị trên tuyến biên giới được củng cố phát triển các xã biên giới.

Riêng giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia bố trí tại địa bàn các địa phương hiện là 4 xã biên giới gần 900 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này đã góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và dịch vụ thiết yếu. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,73%/năm, vượt mục tiêu giảm bình quân khoảng 3%/năm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai hàng loạt các công trình giao thông, cấp nước, hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy lợi, du lịch và quốc phòng với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Quốc lộ 14C và đường tuần tra biên giới qua địa bàn các xã được cải tạo, nâng cấp, góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng hạ tầng giao thông.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, việc đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội cũng được chú trọng. Đến năm 2025, 4 xã biên giới có 13 trường học với gần 4.000 học sinh, trong đó có các trường liên cấp vừa được đầu tư và đưa vào hoạt động năm học 2026 -2027. Mạng lưới y tế cơ sở được duy trì, kết hợp hiệu quả các hoạt động quân - dân y; công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng…

Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, công tác quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới luôn được giữ vững. Trên tuyến biên giới đã cắm 95 cột mốc chính và phụ. Phong trào tự quản đường biên, cột mốc thu hút 26 tập thể, gần 500 hộ dân với gần 1.600 cá nhân tham gia… Quan hệ hữu nghị, phối hợp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) được duy trì trên các lĩnh vực quản lý biên giới, y tế, văn hóa, giao lưu nhân dân và phòng, chống tội phạm…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là kinh tế khu vực biên giới phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, việc giảm nghèo chưa thật bền vững... Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, y tế, hạ tầng số còn thiếu và chưa đồng bộ. Nguồn lực đầu tư phụ thuộc nhiều vào ngân sách và các chương trình mục tiêu quốc gia, huy động xã hội hóa còn hạn chế…

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân các xã biên giới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các xã biên giới đất liền vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, sinh kế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao… so với mặt bằng chung của tỉnh.

Thời gian tới, Đắk Lắk tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 16-NQ/TW và quyết tâm tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới theo hướng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.