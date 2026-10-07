Phát triển tiềm năng du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Sông Thanh đến năm 2030

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo đề dẫn hội thảo, những năm gần đây, du lịch Đà Nẵng liên tục lập mốc kỷ lục cả về lượng khách lẫn doanh thu. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú phục vụ gần 16 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ.

Trước đà tăng trưởng này, việc mở rộng không gian du lịch về phía Tây tập trung vào các sản phẩm sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa được xem là hướng đi chiến lược.

Quản lý hơn 76.000ha, với diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 93%, Vườn Quốc gia Sông Thanh có giá trị cao về đa dạng sinh học. Đây là nguồn tài nguyên tiềm năng để bổ sung chiều sâu cho hệ thống sản phẩm du lịch, kết nối trải nghiệm biển, đô thị và di sản với thiên nhiên miền núi.

Với định hướng "Bảo tồn làm nền tảng - Trải nghiệm là sản phẩm - Cộng đồng là chủ thể", Đề án phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Sông Thanh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 10.000 lượt khách mỗi năm, mang lại doanh thu 10 tỷ đồng và tạo 300 việc làm cho người bản địa.

Vườn Quốc gia Sông Thanh được kỳ vọng tạo thêm điểm du lịch sinh thái hấp dẫn phía Tây thành phố. Ảnh: Q.T

Du lịch sinh thái sẽ dựa trên 2 cụm động lực chính gồm: Cụm Sông Thanh - Khe Lung (khám phá sinh thái rừng nguyên sinh) và cụm lòng hồ Khe Vinh (nghỉ dưỡng tĩnh lặng mặt nước). Các sản phẩm trải nghiệm tập trung vào tắm suối, chèo thuyền, đu dây Zipline, chinh phục thác năm tầng cùng hoạt động giao lưu văn hóa Cơ Tu.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch tại đây đối mặt nhiều thách thức như hạn chế về giao thông, hạ tầng dịch vụ, nhân lực và năng lực tham gia của cộng đồng.

Thêm vào đó, địa hình phức tạp, nguy cơ mưa lũ, sạt lở và tính nhạy cảm của hệ sinh thái đặt ra yêu cầu rất cao về quản lý an toàn. Để sớm biến tiềm năng thành giá trị thực tế, việc triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ là yêu cầu cấp thiết.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm: Xác định rõ quan hệ giữa phát triển du lịch và nhiệm vụ bảo tồn; lựa chọn sản phẩm mang đặc trưng Sông Thanh; bảo đảm cộng đồng địa phương tham gia và hưởng lợi thực chất; lựa chọn mô hình đầu tư và quản trị có trách nhiệm.

Qua đó, cung cấp các luận cứ khoa học để hoàn thiện đề án, hướng tới xây dựng Sông Thanh thành một điểm đến sinh thái kiểu mẫu, phát triển bền vững và mang đậm bản sắc văn hóa đại ngàn.