Phát triển thương hiệu và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp trước xu hướng bùng nổ công nghệ

Diễn đàn Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Từ năng lực công nghệ đến giá trị thương hiệu và lợi thế cạnh tranh quốc gia" diễn ra sáng ngày 23/9 tại Hà Nội.

Diễn đàn Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh: "Đổi mới sáng tạo - Từ năng lực công nghệ đến giá trị thương hiệu và lợi thế cạnh tranh quốc gia" quy tụ đông đảo các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận về những thách thức và cơ hội mới trong tiến trình định vị thương hiệu quốc gia và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới với yêu cầu khắt khe về nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế sâu rộng, thương hiệu không còn đơn thuần là dấu hiệu nhận diện, mà đây là tài sản chiến lược vô hình, thước đo sống còn quyết định vị thế, uy tín và giá trị của doanh nghiệp trên thương trường.

Bên cạnh đó, sự bứt phá của quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đang tái định hình lại toàn bộ sân chơi kinh tế. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết, buộc các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới tư duy, tích hợp công nghệ vào quản trị và xây dựng chiến lược thương hiệu bài bản để kiến tạo đà phát triển bền vững.

TS Đoàn Đức Thuận, Phó viện trưởng Viện chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh, giới thiệu báo cáo Mega Trends & Strategic Foresight 2026: Bức tranh các xu hướng lớn định hình lại Thế giới và Việt Nam.

Tại Diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia sẽ tập trung phân tích đa chiều về những trụ cột cốt lõi của chiến lược thương hiệu hiện đại. Các phiên tham luận sẽ đi sâu vào những điểm nghẽn và giải pháp liên quan đến: bảo vệ và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ; đổi mới phương thức xúc tiến thương mại; đánh giá sự chuyển dịch trong hành vi người tiêu dùng; cũng như bài toán ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Sự hội tụ của các góc nhìn chuyên sâu được kỳ vọng sẽ làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa thương hiệu, thị trường, công nghệ và yếu tố con người.

Tại diễn đàn, bà Hà Kiều Oanh - Phó Trưởng phòng Phát triển năng lực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương nhận định về chiến lược thương hiệu quốc gia Việt Nam "Trong bối cảnh hội nhập, niềm tin và năng lực cung ứng quan trọng hơn độ nhận diện đơn thuần. Do đó, thương hiệu không thể tách rời khả năng tạo ra giá trị và đổi mới liên tục.

Thương hiệu quốc gia chỉ thực sự trở thành nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh khi được xây dựng trên năng lực thực chất của doanh nghiệp và được chuyển hóa thành niềm tin của thị trường. Công nghệ và Chuyển đổi số là công cụ đưa giá trị này vào thực tiễn. Doanh nghiệp mạnh tạo nên Thương hiệu Việt Nam vững bước" - bà Hà Kiều Oanh nhấn mạnh.

TS Trần Lê Hồng Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại sự kiện.

Theo TS Trần Lê Hồng Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ: "Đổi mới sáng tạo đóng góp và tác động mạnh vào giá trị thương hiệu quốc gia. Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2025 xếp hạng mười nền kinh tế dẫn đầu theo thứ tự: Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan và Trung Quốc.

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu quốc gia năm 2025 của Brand Finance: Hoa Kỳ dẫn đầu với 37,3 nghìn tỷ USD, tăng 16%; Trung Quốc đứng thứ hai với mức tăng 3%; Đức thứ ba; Anh vươn lên thứ tư, vượt Nhật Bản.

Giá trị thương hiệu quốc gia trong phương pháp của Brand Finance được tính trên cơ sở GDP và triển vọng kinh tế, nên tương quan giữ GII và giá trị thương hiệu quốc gia không thể diễn giải thành quan hệ nhân quả thuần túy, tuy nhiên vẫn có thể nhận định về: Sự trùng lặp giữa nhóm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và nhóm dẫn đầu về giá trị thương hiệu quốc gia là rõ rệt"

"Diễn đàn Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh" được Ban tổ chức kì vọng sẽ lan tỏa tư duy quản trị hiện đại, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong nỗ lực gia tăng hàm lượng giá trị thương hiệu. Qua đó, không chỉ củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi mà còn góp phần khẳng định vị thế vững chắc của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Viện Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh giới thiệu bộ 3 ấn phẩm: Kiến tạo thương hiệu điểm đến: Từ hệ sinh thái đến giá trị kinh tế Địa phương trong nền kinh tế trải nghiệm. Bản sắc, tài sản, thương hiệu và con đường tới thịnh vượng. Địa phương trong nền kinh tế tác nhân: Từ thương hiệu đến chủ quyền thuật toán. Đây là những công trình nghiên cứu tâm huyết các tác giả, được Nhà xuất bản Công Thương ấn hành cung cấp hệ thống lý luận và thực tiễn sâu sắc về quản trị thương hiệu, bám sát các xu hướng kinh tế vĩ mô đương đại.