Hiện nay, xã Hà Nam có khoảng 200 ha ổi được chứng nhận VietGAP. Năm 2025, giá trị từ cây ổi mang lại khoảng 280 - 300 triệu đồng/ha.

Từ nhiều năm nay, ổi là cây trồng chủ lực làm giàu cho nhiều nông dân trên địa bàn xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng. Phó Chủ tịch UBND xã Hà Nam Nguyễn Thị Huệ cho biết, địa phương có hơn 1.200 ha ổi. Cây ổi mang lại thu nhập lớn nhất cho nông dân trên địa bàn. Chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân tập trung áp dụng quy trình sản xuất ổi VietGAP và đến năm 2026 có gần 200 ha đăng ký VietGAP. Các diện tích ổi đều được quy hoạch tập trung.

Chị Phạm Thị Việt Hà (thôn Văn Mạc, xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng) chia sẻ, so với cây trồng khác thì ổi mang lại hiệu quả rất cao. Hiện nay, nhiều địa phương lân cận cũng mở rộng diện tích trồng ổi nên càng yêu cầu nâng cao chất lượng quả.

Với thổ nhưỡng phù hợp, nông dân giàu kinh nghiệm canh tác kết hợp với việc nông dân xã Hà Nam áp dụng khoa học kỹ thuật, nhất là chăm sóc theo hướng VietGAP, cây ổi không chỉ có chất lượng mà còn sạch để đảm bảo đầu ra. Cây ổi được chăm sóc bằng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và bọc quả từ khi còn nhỏ nên hạn chế sâu bệnh, giữ cho sản phẩm an toàn.

Xác định phát triển cây ổi là cây trồng thế mạnh, xã Hà Nam không chỉ tập trung đầu tư về chất lượng mà còn quan tâm mẫu mã, xây dựng bao bì, nhãn mác, thực hiện truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, ổi Hà Nam được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, có mặt tại các siêu thị lớn, nhỏ tại Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố và tiếp tục mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu.

Thị trường tiêu thụ của ổi Hà Nam những năm gần đây ngày càng đa dạng. Giá trị từ cây ổi mang lại khoảng 280 đến 300 triệu đồng/ha. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hà Nam Nguyễn Thị Huệ, xã đã triển khai các giải pháp như liên hệ với các nhà máy, công ty có suất ăn công nhân; kêu gọi đơn vị về thu mua ổi của nông dân xã tiêu thụ các thị trường.

Nông dân xã Hà Nam dùng công nghệ để quảng bá, giới thiệu quả ổi quê hương lên các kênh mạng xã hội.

Bên cạnh đó, với sự phát triển công nghệ số, cá nhân và hộ sản xuất đã chủ động quảng bá và bán hàng trên các kênh thương mại điện tử mang lại hiệu quả rất cao, thương hiệu ổi Hà Nam được nhiều người tiêu dùng biết đến. Xã cũng triển khai các hoạt động quảng bá sản phẩm qua nền tảng số, khuyến khích cán bộ công chức tham gia quảng bá sản phẩm trên các kênh mạng xã hội để chung tay lan tỏa thương hiệu cho đặc sản của địa phương.

Mới đây, ngày 23/11, xã đã tổ chức phiên livestream quảng bá, xúc tiến thương mại, đưa quả ổi đến với người tiêu dùng mang lại hiệu quả tích cực, mở ra một cách thức ứng dụng chuyển đổi số, tiếp cận khách hàng rộng rãi trên các kênh bán hàng trực tuyến.

Tương tự, xã Kim Thành cũng là một địa phương có vùng chuyên canh ổi. Xã có khoảng 27 ha ổi lê tập trung tại thôn Quảng Bình và thôn Đồng Xá Nam với 75 hộ canh tác. Nông dân tuân thủ kỹ thuật chăm bón theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Địa phương đang tiến hành đánh giá tiêu chuẩn để công nhận đạt chuẩn OCOP năm 2026 với sản phẩm này.

Mới đây, Hội Nông dân xã đã thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng ổi lê thôn Quảng Bình. Qua đó, thúc đẩy liên kết, hợp tác trong sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phát huy tiềm năng, lợi thế sản xuất nông nghiệp và từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất cây ổi lê của địa phương.

Cùng với việc khai thác giá trị từ quả ổi, xã Hà Nam cho biết đang nỗ lực khai thác tối đa giá trị từ vùng ổi chuyên canh. Với mong muốn gia tăng giá trị cho sản phẩm địa phương, hợp tác xã Nông nghiệp sạch Nam Vũ đã chú trọng quy trình canh tác, và kiểm soát chất lượng sản phẩm, tận dụng lá ổi và búp ổi non để phát triển dòng sản phẩm trà búp ổi.

Hợp tác xã đã đầu tư dây chuyền công nghệ sấy, chế biến, đóng gói để các sản phẩm sạch đến với người tiêu dùng khắp mọi miền và ứng dụng công nghệ để quảng bá và tiêu thụ trên các nền tảng số. Đến nay, sản phẩm đã chinh phục thị trường nhiều tỉnh, thành phố và nâng cao giá trị, thương hiệu cho loại cây ăn quả đặc sản. Ước tính khoảng 80% sản lượng của hợp tác xã được tiêu thụ trên nền tảng số, mang lại doanh thu 10 đến 12 tỷ đồng/năm.

Nhờ ứng dụng công nghệ, nông dân xã Hà Nam đã có thêm đơn hàng từ việc quảng bá sản phẩm ổi lên các kênh mạng xã hội. Từ cánh đồng quê hương, nhiều quả ổi được đóng gói và đến với người tiêu dùng các tỉnh, thành phố.

Theo ông Phạm Đức Lộc, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng), thời gian qua, sản xuất trồng trọt của Hải Phòng chuyển biến theo hướng nâng cao giá trị, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung. Tổng diện tích cây ăn quả của toàn thành phố Hải Phòng năm 2026 ước 27.955 ha, sản lượng ước đạt 400.000 tấn.

Trong đó, diện tích ổi khoảng 3.025 ha, cho sản lượng khoảng 90.000 tấn. Toàn thành phố có nhiều vùng sản xuất ổi chuyên canh tại các xã Hà Nam, Hà Bắc, Hà Tây, Kim Thành và Ninh Giang. Cùng với tổ chức lại sản xuất, việc áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ ngày càng được quan tâm. Thành phố hiện có 1.290 ha cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ.

Năm 2026, tổng diện tích cây ăn quả của toàn thành phố Hải Phòng ước 27.955 ha, sản lượng ước đạt 400.000 tấn. Trong đó, diện tích ổi khoảng 3.025 ha, cho sản lượng khoảng 90.000 tấn.

Thời gian tới, Hải Phòng sẽ ưu tiên phát triển VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ đối với những cây trồng có lợi thế cạnh tranh, có khả năng hình thành vùng nguyên liệu lớn và có thị trường tiêu thụ ổn định. Đối với cây ăn quả, trong đó có cây ổi, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Định hướng phát triển này phù hợp với Đề án của thành phố về thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn, trong đó nhấn mạnh hình thành các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích tích tụ ruộng đất.

Bên cạnh các chính sách để tăng diện tích được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, một hướng đi cũng được các địa phương quan tâm để nâng cao giá trị cho vùng trồng ổi là phát triển du lịch sinh thái. Hiện nay, nhiều hộ nông dân xã Hà Nam đã ứng dụng công nghệ, nền tảng số để chia sẻ về quy trình canh tác, thu hoạch ổi thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.