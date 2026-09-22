Phát triển thương hiệu quốc gia đối với bò H'Mông

Trang trại bò của anh Lò Xín Quân ở xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang. Ảnh tư liệu: PHÚC HẬU

Trưa 22-9, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và thú y cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đặt hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng chương trình nghiên cứu về bò H’Mông, hướng tới phát triển thành sản phẩm thương hiệu quốc gia; đang phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa nội dung này vào định hướng phát triển công nghệ chiến lược.

Quần thể bò H’Mông hiện tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi phía Bắc, trong đó khu vực Hà Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hơn 105.000 con. Một số địa phương khác như Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu cũng có bò H’Mông nhưng mức độ thuần chủng không đồng đều.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang xây dựng chương trình nghiên cứu, trong đó tập trung đánh giá nguồn gen, xác định những cá thể có đặc điểm tốt để phục vụ chọn tạo giống bằng công nghệ sinh học.

Ông Phạm Kim Đăng cho biết thêm, nếu chọn giống theo phương pháp truyền thống, quá trình chọn tạo có thể kéo dài 40-50 năm. Với công nghệ sinh học, trước hết có thể đánh giá hệ gen để xác định những đặc điểm mong muốn, sau đó ghép phối và tiếp tục chọn lọc. Nếu triển khai tốt, có thể rút xuống khoảng 20-25 năm.

Thịt bò H’Mông thị trường tiêu thụ chủ yếu là khu vực phía Bắc, trong đó có các chuỗi nhà hàng ở Hà Nội. Một số sản phẩm thịt bò H’Mông trên thị trường hiện có giá khoảng 1,2 triệu đồng/kg.