Gà đồi Đông Yên được người tiêu dùng rất ưa chuộng nhờ thịt chắc, thơm và có vị ngọt đặc trưng. (Ảnh: LÊ QUÝ)

Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa Phú, xã Phú Cát (Hà Nội) được thành lập vào cuối năm 2016. Tính đến nay, hợp tác xã có 15 thành viên, trung bình mỗi năm xuất ra thị trường từ 55-60 tấn gà thương phẩm.

Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hoà Phú Lê Đình Quý cho biết, đơn vị đang chăn nuôi hai giống gà đặc sản là gà đen H'Mông và gà ri lai mía. Với thương hiệu “Gà đồi Đông Yên”, sản phẩm được người tiêu dùng rất ưa chuộng nhờ thịt chắc, thơm và có vị ngọt đặc trưng. Hiện, giá bán gà H’Mông ở mức 120.000 đồng/kg, gà ri lai mía 75.000 đồng/kg.

Để bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, toàn bộ đàn gà được nuôi theo quy trình VietGAP nghiêm ngặt. Từ khâu chọn con giống rõ nguồn gốc, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, đến việc sử dụng nguồn thức ăn bảo đảm tiêu chuẩn, không dùng chất cấm đều được kiểm soát chặt chẽ. Quá trình chăm sóc, tiêm phòng vaccine và theo dõi dịch bệnh được các thành viên ghi chép đầy đủ vào nhật ký chăn nuôi, giúp dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bên cạnh đó, người chăn nuôi còn chủ động ủ men tỏi bổ sung vào thức ăn để tăng sức đề kháng và phòng bệnh, nhờ vậy đàn gà rất ít khi mắc bệnh. Đặc biệt, trong trường hợp phải sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh, dù theo khuyến cáo sau hai tuần đã có thể xuất bán, hợp tác xã vẫn duy trì thời gian cách ly đủ 21 ngày mới xuất chuồng nhằm bảo đảm không còn tồn dư kháng sinh trong sản phẩm.

Theo ông Quý, việc áp dụng quy trình VietGAP không chỉ giúp kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng thịt gà, giữ trọn độ chắc, thơm ngọt tự nhiên. Nhờ đó, sản phẩm của hợp tác xã đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của thị trường, tạo dựng uy tín bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người chăn nuôi.

Năm 2021, Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa Phú đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 3 sản phẩm OCOP; trong đó sản phẩm thịt gà đen H'Mông đạt OCOP 4 sao và 2 sản phẩm thịt gà ri lai mía, trứng gà đen H'Mông đạt OCOP 3 sao.

Từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP, các sản phẩm gà của hợp tác xã đã được người tiêu dùng biết đến rộng rãi hơn. (Ảnh: LÊ QUÝ)

Từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP, các sản phẩm gà của hợp tác xã đã được thị trường biết đến rộng rãi hơn. Điều này không chỉ mở ra nhiều cơ hội để đơn vị tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn về chất lượng cũng như nguồn gốc xuất xứ. Nhờ đó, việc tiêu thụ sản phẩm ngày càng thuận lợi, đầu ra ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên.

Tuy nhiên, từ năm 2024, giấy chứng nhận sản phẩm OCOP của Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa Phú đã hết hạn. Dù rất mong muốn tiếp tục tham gia đánh giá, phân hạng lại để duy trì và nâng tầm thương hiệu nhưng hợp tác xã gặp không ít khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chí cơ sở giết mổ tập trung.

Hiện nay, khoảng 95% sản lượng gà của hợp tác xã được cung cấp cho các nhà hàng và các đơn vị này đều đặt mua gà sống, chưa qua giết mổ. Chi phí đầu tư xây dựng một cơ sở giết mổ tập trung rất tốn kém, trong khi nhu cầu sử dụng thực tế lại không cao, khiến hợp tác xã khó có thể triển khai.

Bày tỏ sự tiếc nuối trước vướng mắc này, đại diện hợp tác xã mong muốn cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh tiêu chí theo hướng linh hoạt. Qua đó, tạo điều kiện để các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ có thêm cơ hội tham gia chương trình OCOP, tiếp tục khẳng định uy tín và phát triển bền vững trên thị trường.

Theo Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, thành phố hiện dẫn đầu cả nước với 3.544 sản phẩm OCOP được công nhận. Trong đó, có 18 sản phẩm đạt 5 sao, góp phần nâng tầm giá trị nông sản, làng nghề và đặc sản địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.