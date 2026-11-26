Thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toàn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường, không để lại dư lượng trên nông sản. (Ảnh: ANH THƯ)

Còn nhiều thách thức

Thuốc bảo vệ thực vật sinh học có nguồn gốc tự nhiên được sử dụng trong phòng trừ sinh vật gây hại. Đây là loại thuốc có ưu điểm ít độc hại, an toàn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường nhờ thời gian cách ly ngắn, phân hủy nhanh, không để lại dư lượng trên nông sản. Thuốc bảo vệ thực vật sinh học còn là vật tư nông nghiệp quan trọng trong các quy trình canh tác tiên tiến như quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM).

Nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Phạm Văn Toản cho rằng, mặc dù có nhiều tiềm năng và lợi thế, nhưng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong thực tiễn ở nước ta đang gặp phải một số thách thức. Cụ thể, loại thuốc này có chuyên tính hẹp, ít chủng loại, hiệu lực thấp hơn thuốc bảo vệ thực vật hóa học, tác động chậm và phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường; đồng thời có thời gian bảo quản ngắn cùng yêu cầu bảo quản khắt khe.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách và các quy định về quản lý, đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sinh học còn nhiều bất cập, chưa phù hợp, thiếu chính sách cụ thể khuyến khích, hỗ trợ nên chưa tạo được động lực mạnh mẽ cho việc đầu tư nghiên cứu, sản xuất và sử dụng loại thuốc này.

Ngoài ra, cơ chế phối hợp, liên kết giữa doanh nghiệp, người dân, đơn vị nghiên cứu, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Hoạt động sản xuất phần lớn phụ thuộc vào đối tác nước ngoài về bản quyền, nguyên liệu, công nghệ, dẫn đến thị trường thiếu ổn định. Các doanh nghiệp trong nước chưa làm chủ được công nghệ; dây chuyền, trang thiết bị chưa đồng bộ, đầu tư thiếu bài bản, quy mô và công suất còn nhỏ, khiến giá thành cao và hiệu quả kinh tế thấp.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Vân, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam, người sử dụng chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của thuốc bảo vệ thực vật sinh học và vẫn giữ thói quen dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa học vì hiệu quả tức thời, giá thành rẻ.

Trong khi đó, thuốc sinh học có chi phí sử dụng cao, thời gian bảo quản ngắn, phổ tác động hẹp, tác dụng chậm hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngoại cảnh, gây tâm lý e ngại cho nông dân. Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất và chuyển giao thuốc bảo vệ thực vật sinh học chưa đáp ứng thực tế sản xuất, thiếu sự liên kết giữa các bên liên quan.

Rà soát, đổi mới quy định quản lý

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam lên 30%, đồng thời tăng lượng sử dụng loại thuốc này lên 30% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cùng với đó, ít nhất 80% địa phương tổ chức tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toàn, hiệu quả cho người sử dụng; xây dựng mô hình sử dụng hiệu quả trên 9 nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia (lúa, cà-phê, cao-su, điều, hồ tiêu, chè, cây ăn quả, rau, sắn).

Để đạt được mục tiêu trên, ông Phạm Văn Toản cho rằng, cơ quan chức năng cần rà soát, chỉnh sửa và đổi mới quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Trong đó, cần xây dựng văn bản quản lý riêng đối với thuốc bảo vệ thực vật sinh học theo hướng cụ thể hóa khái niệm, hài hòa với quy định của các nước trong khu vực và trên thế giới; đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp phép lưu hành.

Đồng thời, cần ban hành danh mục các thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toàn (low-risk pesticides) được ưu tiên đăng ký nhanh hoặc đặc cách công nhận lưu hành. Chính sách này đặc biệt cần thiết đối với sản phẩm là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm vi sinh tạo ra từ vi sinh vật bản địa đạt an toàn sinh học cấp độ 1, hoặc sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại các quốc gia phát triển (OECD) có lịch sử sử dụng an toàn đối với người, động vật và môi trường.

Bên cạnh đó, cần thành lập Hội đồng tư vấn xem xét đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ban hành quy chế làm việc của hội đồng; tăng thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký lên 10-15 năm; đổi mới quy định về hướng dẫn sử dụng, bảo quản trên bao gói sản phẩm.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam Nguyễn Văn Sơn cho rằng, cơ quan chức năng cần rà soát, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn đã ban hành; xây dựng mới tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng cũng như quy trình kiểm tra, đánh giá; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên thị trường.

Ông Sơn cũng đề xuất đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và cộng đồng về vai trò của thuốc bảo vệ thực vật sinh học; biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn bảo quản, sử dụng. Cùng với đó, cần tăng cường khuyến nông thông qua các mô hình sản xuất, cung ứng và ứng dụng biện pháp sinh học trong quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng chủ lực tại các vùng sinh thái cả nước.

Ngoài ra, cần cụ thể hóa các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học quy mô công nghiệp; xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho khâu nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, quốc gia phát triển, trường đại học và viện nghiên cứu nhằm tiếp cận, làm chủ công nghệ hiện đại trong nghiên cứu, sản xuất, sử dụng, quản lý và kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.