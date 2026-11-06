Phát triển thiết bị điều trị tiểu đường thay thuốc

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) vừa phát triển thành công một thiết bị mang tính đột phá, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân tiểu đường mà không cần phụ thuộc vào thuốc.

Mô phỏng thiết bị chữa bệnh tiểu đường của ETH Zurich. Ảnh: ETH

Thiết bị có kích thước khoảng 3cm, được cấy trực tiếp vào cơ thể người bệnh, hoạt động thông qua kết nối với các thiết bị công nghệ bên ngoài như cảm biến theo dõi đường huyết và điện thoại thông minh.

Khi lượng đường trong máu của bệnh nhân tăng vượt mức bình thường, hệ thống sẽ phát hiện, sau đó điện thoại thông minh sẽ truyền tín hiệu để kích hoạt thiết bị. Bên trong cơ thể, thiết bị này sử dụng chất xúc tác bằng bạch kim để thực hiện quá trình chuyển hóa lượng glucose dư thừa trong máu thành gluconate.

Hợp chất này sau đó sẽ được cơ thể đào thải ra ngoài thông qua đường nước tiểu, giúp kiểm soát hiệu quả lượng đường trong máu.

Các thử nghiệm 6 tuần trên chuột mắc bệnh tiểu đường, thiết bị đã cho những kết quả khả quan. Phát minh này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn phương pháp điều trị tiểu đường trong tương lai, giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng uống thuốc hay tiêm insulin định kỳ.