Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại kết nối cung cầu sản phẩm OCOP

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở thương mại giới thiệu nhu cầu thu mua, phân phối và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại hội nghị.

Toàn tỉnh có 188 sản phẩm OCOP của 123 chủ thể được chứng nhận, trong đó 178 sản phẩm đạt 3 sao, 10 sản phẩm đạt 4 sao. Hiện có 114 chủ thể duy trì sản xuất, kinh doanh với 172 sản phẩm, tổng doanh thu ước đạt 119,3 tỷ đồng/năm. Có 112/123 chủ thể tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mạng xã hội và cổng thông tin OCOP của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị kinh doanh và quản lý khu du lịch giới thiệu tình hình hoạt động, nhu cầu thu mua, phân phối và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP; trao đổi về yêu cầu chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, bao bì, nhãn mác và khả năng cung ứng sản phẩm, hướng tới tăng cường liên kết giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ...

Công ty cổ phần Hi1 Việt Nam giới thiệu sàn thương mại điện tử Hi1 cùng các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Theo phương án đề xuất, doanh nghiệp tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh xây dựng gian hàng trực tuyến, số hóa thông tin sản phẩm, quảng bá và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng; hướng dẫn quy trình đăng ký, vận hành gian hàng, giao nhận, thanh toán và xử lý đơn hàng; giải pháp hướng tới giảm chi phí trung gian, mở rộng kênh phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho các chủ thể OCOP.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công ty cổ phần Hi1 Việt Nam ký kết hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công ty cổ phần Hi1 Việt Nam ký kết hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, tạo cơ sở tăng cường phối hợp quảng bá, kết nối và mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.