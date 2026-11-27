PV: Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, trong đó có nhiều ý kiến liên quan đến mô hình tổ chức và vận hành thị trường. Xin ông cho biết Bộ Công Thương đang tiếp thu các ý kiến này như thế nào để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật?

Ông Trần Hữu Linh: Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, Bộ Công Thương đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện Dự thảo Luật, tập trung hoàn thiện các mô hình tổ chức, hoạt động của thị trường, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các bộ, ngành, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Dự thảo Luật và pháp luật có liên quan.

Đối với mô hình Sở Giao dịch hàng hóa và Trung tâm thanh toán bù trừ, việc hoàn thiện quy định sẽ bám sát yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các thiết chế trọng yếu của thị trường, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam để lựa chọn mô hình tổ chức, vận hành phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục rà soát các quy định về phạm vi giao dịch OTC, sự tham gia của các tổ chức tín dụng, cơ chế bảo đảm tài sản và phối hợp giám sát nhằm bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và an toàn của thị trường

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến, đồng thời giải trình thấu đáo những vấn đề còn có cách tiếp cận khác nhau. Mục tiêu là xây dựng các quy định vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, giám sát, vừa có tính khả thi, phù hợp với điều kiện vận hành và sự phát triển của thị trường.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương

PV: Cà phê Robusta Việt Nam là một trong những mặt hàng ưu tiên đưa lên giao dịch tại sở giao dịch trong nước. Đến nay, những khâu nào đã cơ bản hoàn tất và khi nào có thể triển khai giao dịch chính thức, thưa ông?

Ông Trần Hữu Linh: Cà phê Robusta là một trong những mặt hàng được Bộ Công Thương ưu tiên thúc đẩy giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa trong nước. Việt Nam là quốc gia có thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu cà phê, vì vậy, việc từng bước hình thành thị trường giao dịch và giá tham chiếu trong nước có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, phòng ngừa rủi ro biến động giá và nâng cao vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Về cơ sở pháp lý, Nghị định số 302/2026/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho việc niêm yết, giao dịch các mặt hàng có nguồn gốc Việt Nam. Đến nay, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị niêm yết cà phê Robusta. Đây là bước tiến tích cực, cho thấy định hướng phát triển thị trường đang từng bước được cụ thể hóa.

Tuy nhiên, để tổ chức giao dịch chính thức, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các điều kiện về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, hệ thống kho giao nhận, kiểm định, hợp đồng giao dịch và cơ chế vận hành. Đặc biệt, sản phẩm được niêm yết phải phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, có khả năng thu hút các chủ thể tham gia và từng bước hình thành thanh khoản bền vững.

Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để thúc đẩy quá trình hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới sớm đưa cà phê Robusta vào giao dịch chính thức. Mục địch chúng tôi hướng tới không chỉ đưa một mặt hàng lên Sở giao dịch, mà phải xây dựng được thị trường giao dịch thực chất, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Đây cũng là bước đi quan trọng để từng bước nâng cao vai trò của Việt Nam trong quá trình hình thành giá đối với những mặt hàng có thế mạnh trên thị trường quốc tế.

PV: Đề án Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam kỳ vọng thu hút 300-500 doanh nghiệp tham gia vào năm 2030 và 20-30% doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỉ giá. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ hỗ trợ và kết nối với các doanh nghiệp và ngành hàng như thế nào?

Ông Trần Hữu Linh: Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là đưa thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh đến gần hơn với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu những mặt hàng chủ lực của Việt Nam.

Thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ chủ động phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, Sở giao dịch hàng hóa và các tổ chức liên quan để tăng cường kết nối, phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin thị trường và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá. Trong đó, ưu tiên các ngành hàng có thế mạnh như cà phê, cao su, hồ tiêu, gạo và những mặt hàng có nhu cầu giao dịch lớn, chịu tác động mạnh từ biến động giá quốc tế.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ chú trọng thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và người sản xuất từng bước tiếp cận, hưởng lợi từ thị trường mà không nhất thiết phải trực tiếp tham gia giao dịch.

Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia thị trường, tạo điều kiện để các chủ thể tiếp cận và sử dụng công cụ phái sinh một cách thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

PV: Hiện nay, các NHTM đã có kinh nghiệm cung ứng sản phẩm phái sinh giá hàng hóa cho doanh nghiệp, còn sở giao dịch tổ chức giao dịch tập trung các hợp đồng chuẩn hóa. Theo ông, hai kênh này có thể bổ trợ nhau như thế nào? Bộ Công Thương dự kiến phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ra sao để tạo điều kiện cho các ngân hàng trong nước tham gia thị trường?

Ông Trần Hữu Linh: Tôi cho rằng, thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh và hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá hàng hóa của các NHTM có những đặc thù riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro biến động giá. Vì vậy, hai kênh này có thể bổ trợ, tạo thêm lựa chọn và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho doanh nghiệp.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, Bộ Công Thương luôn coi trọng phối hợp với NHNN nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với chức năng quản lý của mỗi cơ quan, đồng thời tạo điều kiện để các NHTM phát huy thế mạnh, tham gia sâu hơn vào thị trường hàng hóa phái sinh.

Trên tinh thần đó, hai cơ quan sẽ tiếp tục rà soát thực tiễn hoạt động, đánh giá mối liên hệ giữa các kênh cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa để nghiên cứu cơ chế phối hợp quản lý, giám sát phù hợp. Qua đó, bảo đảm các kênh hoạt động an toàn, hiệu quả, không chồng chéo về thẩm quyền, đồng thời tăng khả năng kết nối, bổ trợ giữa các chủ thể và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng thực chất các công cụ phòng ngừa rủi ro giá.

Xin trân trọng cảm ơn ông!