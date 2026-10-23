Phát biểu khai mạc Hội thảo “Phát triển thị trường đa kênh - Giải pháp mở rộng đầu ra bền vững cho hàng hóa Việt Nam” tổ chức ngày 22/10/2026 tại Hà Nội, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức tiếp cận thị trường trong bối cảnh hoạt động giao thương đang có những chuyển dịch mạnh mẽ, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng thích ứng để duy trì sức cạnh tranh trên cả thị trường nội địa và quốc tế.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát triển thị trường đa kênh trở thành xu thế tất yếu

Theo Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), bức tranh thương mại thời gian qua cho thấy sự giao thoa ngày càng sâu sắc giữa các kênh phân phối truyền thống và nền tảng thương mại số. Trong khi hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục giữ vai trò quan trọng, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử xuyên biên giới và các nền tảng mạng xã hội đang tạo ra những thay đổi toàn diện trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Thực tiễn này cho thấy việc chỉ dựa vào một phương thức tiêu thụ đơn lẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường hiện nay.

Phát triển thị trường đa kênh, kết nối xuyên suốt từ cửa hàng vật lý đến gian hàng trực tuyến, được xác định là giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng và bảo đảm đầu ra bền vững cho hàng hóa.

Việc kết hợp các phương thức phân phối không chỉ đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải đổi mới phương thức tổ chức hoạt động kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động của thị trường.

Tuy nhiên, theo Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, mặc dù đã nhận thức được tầm quan trọng của mô hình kinh doanh đa kênh, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình triển khai.

Những rào cản chủ yếu bao gồm việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ đồng bộ, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu khách hàng, tối ưu hóa quy trình logistics và thiết lập chiến lược bán hàng bài bản.

Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ để phát triển thị trường đa kênh thực sự trở thành phương thức mở rộng thị trường tiêu thụ hiệu quả, thay vì chỉ dừng lại ở việc bổ sung các kênh bán hàng.

Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp phát triển thị trường đa kênh, kết nối hệ thống phân phối truyền thống với thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng đầu ra bền vững cho hàng hóa Việt Nam.

Tăng cường liên kết, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường đa kênh

Đề cập đến định hướng hỗ trợ doanh nghiệp, ông Lê Hoàng Tài cho biết, trong định hướng phát triển thương mại quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại luôn xác định đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số và mở rộng thị trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng và các nền tảng số nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ sẽ tập trung vào cung cấp thông tin thị trường, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đồng thời tổ chức các hoạt động kết nối giao thương trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thông qua những hoạt động này hướng tới tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các phương thức phân phối mới, mở rộng cơ hội giao thương và phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa.

"Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tạo môi trường thuận lợi để hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường, hiện diện bền vững tại các phân khúc thị trường trong nước và quốc tế", Phó Cục trưởng Lê Hoàng Tài cho biết.

Các đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi về giải pháp phát triển thị trường đa kênh, tăng cường kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững cho hàng hóa Việt Nam.

Để làm rõ những vấn đề đặt ra đối với phát triển thị trường đa kênh, Hội thảo tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong hoạt động phân phối, phát triển hệ thống phân phối hiện đại, kết nối thị trường trong nước và xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Chương trình có sự tham gia trình bày, trao đổi của đại diện Hội Kinh tế Việt Nam, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các doanh nghiệp.

Bên cạnh việc nhận diện xu hướng và cơ hội thị trường, các phiên tham luận còn hướng tới thảo luận về cơ chế, chính sách hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng mô hình kinh doanh đa kênh và thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp và nền tảng số.

Thông qua các phiên tham luận và trao đổi, Hội thảo được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin, kinh nghiệm thực tiễn để doanh nghiệp hoàn thiện chiến lược kinh doanh, tìm kiếm đối tác và xây dựng các chuỗi cung ứng linh hoạt, thích ứng với những biến động của thương mại toàn cầu.