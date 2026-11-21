Theo đó, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo báo cáo của Chính phủ, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được rà soát, chỉnh lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và các luật có liên quan. Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý các quy định về quyền mua, thuê, thuê mua bất động sản của từng chủ thể bảo đảm xác định rõ đối tượng, loại bất động sản được giao dịch và thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với quy định về điều kiện phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng dự án bất động sản, báo cáo của Chính phủ cho biết, quy định này nhằm bảo đảm việc thu ngân sách, ngăn ngừa đầu cơ và sàng lọc năng lực thực chất của nhà đầu tư; với chủ đầu tư không còn năng lực thì vẫn có thể thực hiện dự án thông qua hình thức khác như huy động vốn, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng phần dự án đã hoàn thành nghĩa vụ hoặc để Nhà nước thu hồi và lựa chọn nhà đầu tư mới qua đấu giá, đấu thầu công khai, minh bạch, giảm thiểu nguy cơ các nhà đầu tư/chủ đầu tư lợi dụng để chuyển nhượng lòng vòng dẫn đến chi phí ban đầu bị đẩy lên, giá bất động sản tăng cao, tình trạng tranh chấp khi quyết định chấm dứt hiệu lực ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Chính phủ đã rà soát, bổ sung quy định tại dự thảo Luật về việc công khai Hợp đồng được chủ đầu tư sử dụng để ký kết với các khách hàng trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; nội dung chính của hợp đồng kinh doanh bất động sản trong đó, quy định rõ các nội dung chủ đầu tư dự án bất động sản không được quy định trong hợp đồng kinh doanh bất động sản; nguyên tắc sử dụng hợp đồng trong kinh doanh bất động sản.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chính phủ cũng rà soát quy định về các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng các nhóm biện pháp điều tiết thị trường bất động sản, bao gồm: Điều chỉnh quy hoạch, nguồn cung và cơ cấu sản phẩm; hỗ trợ tín dụng đối với các loại hình bất động sản cần ưu tiên phát triển; điều hành chính sách tài chính, tín dụng, thuế và các chính sách khác phù hợp với tình hình thực tế.

Các biện pháp này nhằm bảo đảm việc điều tiết thị trường được thực hiện linh hoạt, kịp thời, tôn trọng quy luật thị trường, góp phần phát triển thị trường bất động sản cạnh tranh, công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững. Đồng thời, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung: Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan để đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, Chính phủ nghiên cứu đề xuất quy định về các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản bảo đảm đáp ứng yêu cầu.