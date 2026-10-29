Phát triển thể thao học đường: Khơi dậy đam mê, bồi dưỡng tài năng

Duy trì tập luyện

Vào buổi sáng các ngày học trong tuần, hơn 300 học sinh của Câu lạc bộ võ thuật Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, xã Yên Thế (thành phố Bắc Ninh) dành 30 phút tập luyện trước tiết học đầu tiên. Những động tác khỏe khoắn, dứt khoát được các em thực hiện thành thục. Ngoài thời gian này, Câu lạc bộ còn duy trì tập luyện 2 giờ vào mỗi buổi chiều. Thầy giáo Thân Ngọc Huy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Võ thuật Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám cho biết, nhiều em khi mới tham gia còn bỡ ngỡ nhưng tiến bộ nhanh nhờ sự hướng dẫn của giáo viên.

Thành viên Câu lạc bộ võ thuật Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám (xã Yên Thế) thường xuyên duy trì luyện tập.

Bên cạnh võ thuật, các câu lạc bộ cầu lông, điền kinh, đá cầu của trường cũng duy trì hoạt động, mỗi câu lạc bộ có khoảng 30 học sinh. Nhiều em đạt thành tích cao tại các giải thể thao do ngành Giáo dục tổ chức. "Ngay từ đầu năm học, nhà trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch thành lập các câu lạc bộ theo sở thích, năng khiếu của học sinh; phân công giáo viên hướng dẫn, bồi dưỡng. Lịch tập được bố trí ngoài giờ học chính khóa. Giáo viên trực tiếp huấn luyện, học sinh đạt giải được nhà trường biểu dương, khen thưởng"- cô giáo Nguyễn Thị Ánh Dương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc các câu lạc bộ bóng đá, cờ vua, bóng rổ, võ thuật, bơi cũng được duy trì thường xuyên. Với hơn 1.600 học sinh, nhà trường bố trí hoạt động vào các buổi chiều sau giờ học. Trường có sân bóng đá diện tích khoảng 900 m² và sân bóng rổ. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài giáo viên của trường, nhà trường còn mời huấn luyện viên ở các đơn vị tham gia huấn luyện nâng cao. Phụ huynh cũng rất ủng hộ hoạt động của các câu lạc bộ.

Toàn thành phố hiện có khoảng 2.000 câu lạc bộ thể thao trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hoạt động của các câu lạc bộ được tổ chức theo nhu cầu, sở thích, lứa tuổi và điều kiện của học sinh. Ngoài duy trì hoạt động, cơ sở vật chất như nhà đa năng, sân bóng, bể bơi tại nhiều trường cũng được đầu tư, nâng cấp. Từ hoạt động của các câu lạc bộ tạo môi trường để học sinh rèn luyện sức khỏe, phát huy sở trường và thử sức ở các giải thể thao cấp thành phố và cấp quốc gia.

Nhiều trường đã gây dựng được các môn thể thao thế mạnh, thường xuyên đạt thành tích cao ở các giải đấu lớn do ngành Giáo dục chủ trì phối hợp tổ chức, như Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 2, Trường Trung học phổ thông Yên Phong số 1 (môn điền kinh); Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 3 (môn đẩy gậy); Trường Trung học cơ sở An Châu, Trường Trung học cơ sở Tân Dĩnh (môn cầu lông); Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (phân hiệu 1, môn bóng rổ); Trường Tiểu học Hiệp Hòa số 1 (môn bóng bàn)…

Tạo nguồn vận động viên thể thao thành tích cao

Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bố trí thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, các giải thể thao của địa phương bảo đảm quy mô, số môn thi đấu và thời gian phù hợp với điều kiện thực tế.

Một buổi tập luyện của Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tiểu học Suối Hoa (phường Kinh Bắc).

Các trường tiếp tục duy trì những câu lạc bộ hiện có và tổ chức ít nhất 3 câu lạc bộ thể thao hoạt động, luyện tập thường xuyên. Hoạt động của các câu lạc bộ đã thu hút nhiều học sinh tham gia và đạt giải. Đơn cử tại Giải Thể thao học sinh phổ thông cấp thành phố năm học 2025-2026 có hơn 6.000 vận động viên học sinh tham gia thi đấu 6 môn. Ban tổ chức trao 120 cờ giải toàn đoàn và gần 2.500 huy chương các loại. Ở cấp toàn quốc, thành tích của học sinh Bắc Ninh tiếp tục được khẳng định.

Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bố trí thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, các giải thể thao của địa phương bảo đảm quy mô, số môn thi đấu và thời gian phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tổ chức tại Lâm Đồng tháng 6 vừa qua, đoàn Bắc Ninh có 75 vận động viên, tham gia 4 môn gồm điền kinh, cầu lông, võ cổ truyền và bóng bàn, giành 44 huy chương các loại, trong đó có 17 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc và 12 Huy chương Đồng. Đáng chú ý, môn điền kinh có 29/31 vận động viên đạt huy chương, cầu lông có 10/10 học sinh đạt huy chương; cả 4 đội tuyển đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ đơn vị dẫn đầu. Những kết quả này có sự đóng góp của các câu lạc bộ thể thao trong trường học.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thi đấu, phát hiện, tuyển chọn các vận động viên trẻ.

Bà Đào Thị Hường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, trường học quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng diện tích trường, xây dựng nhà đa năng, sân chơi, bãi tập, tạo điều kiện tổ chức hiệu quả các hoạt động thể dục thể thao. Cùng đó, định hướng phát triển câu lạc bộ thể thao bảo đảm chất lượng, duy trì hoạt động thường xuyên và phù hợp với điều kiện từng trường. Phát triển những môn thể thao phổ biến và thể thao truyền thống. Ngành đặt mục tiêu mỗi học sinh tham gia ít nhất một môn thể thao, 100% trường học duy trì, phát triển câu lạc bộ với tối thiểu 3 câu lạc bộ mỗi trường. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, tăng cường cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả thiết chế thể thao.

Phát triển câu lạc bộ thể thao không chỉ nhằm cải thiện thể lực hay nâng thành tích thi đấu trước mắt. Khi được tổ chức phù hợp và duy trì nền nếp, các câu lạc bộ còn giúp học sinh hình thành thói quen vận động, phát huy sở trường, năng khiếu, đồng thời tạo nguồn vận động viên trẻ cho thể thao thành tích cao của thành phố.