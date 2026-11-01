Phát triển thể dục thể thao xứng tầm thành phố mới

Việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU và UBND thành phố phê duyệt Đề án "Phát triển thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tạo cơ sở quan trọng để huy động nguồn lực, hoàn thiện thiết chế, xây dựng lực lượng vận động viên chất lượng cao, đưa thể thao phát triển tương xứng với tầm vóc thành phố mới.

Hội tụ nguồn lực, gia tăng sức mạnh thể thao thành tích cao

Đua thuyền Hải Phòng cất cánh sau khi Hải Dương và Hải Phòng sáp nhập.

Việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương mở ra không gian phát triển mới cho thể thao thành phố, đặc biệt là thể thao thành tích cao. Sự kết hợp lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, kinh nghiệm đào tạo và cơ sở vật chất của hai địa phương tạo điều kiện nâng cao sức cạnh tranh tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Đua thuyền là ví dụ tiêu biểu cho hiệu quả hội tụ nguồn lực. Trước hợp nhất, Hải Dương có thế mạnh ở nội dung rowing, trong khi Hải Phòng nổi bật ở canoeing. Tại Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2025, đội rowing Hải Dương giành nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Ở nội dung canoeing, các vận động viên Hải Dương giành 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Theo ông Nguyễn Đình Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng, việc hợp nhất giúp bộ môn đua thuyền hội tụ thêm nguồn lực về huấn luyện viên, vận động viên và cơ sở vật chất, tạo dư địa nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Theo định hướng của ngành thể thao thành phố, đua thuyền Hải Phòng phấn đấu giành khoảng 25 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Để đạt mục tiêu, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đầu tư trang thiết bị, cải thiện điều kiện tập luyện và chế độ đãi ngộ cho vận động viên, huấn luyện viên.

Bên cạnh đua thuyền, bắn cung cũng có cơ hội gia tăng sức mạnh sau hợp nhất. Việc mở rộng nguồn tuyển chọn, kết hợp kinh nghiệm huấn luyện và tập hợp vận động viên từ hai địa phương tạo điều kiện nâng cao chiều sâu đội tuyển. Quá trình này cần gắn với đánh giá năng lực từng vận động viên, phát hiện nhân tố triển vọng và tập trung đầu tư cho những nội dung có khả năng giành huy chương.

Khí thế của thể thao Hải Phòng sau hợp nhất được thể hiện tại lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đoàn thể thao thành phố gồm 475 vận động viên cùng 103 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, dự kiến tham gia 45 môn, phân môn với 402 nội dung thi đấu. Hải Phòng đặt mục tiêu giành từ 170 huy chương trở lên, trong đó có 50-55 huy chương vàng, phấn đấu nằm trong nhóm 5 đoàn dẫn đầu toàn quốc.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ vận động viên, huấn luyện viên; quan tâm cổ vũ, động viên đoàn thể thao và kịp thời biểu dương những cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Sự đồng hành của các cấp, ngành và cộng đồng góp phần tạo động lực để vận động viên thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Đại hội cũng là dịp đánh giá hiệu quả phối hợp, tổ chức và phát huy nguồn lực thể thao sau hợp nhất, qua đó xác định những môn cần ưu tiên đầu tư, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển thành tích cao lâu dài.

Định hình chiến lược phát triển thể thao tầm nhìn 2045

Đoàn thể thao Hải Phòng có 475 vận động viên cùng 103 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ngày 26/8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về phát triển thể dục, thể thao thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Ngày 18/9/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3847/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cùng tên, tạo cơ sở cụ thể hóa chủ trương thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn mới.

Theo ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, việc xây dựng Đề án có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thành phố mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất, với quy mô kinh tế và dân số lớn hơn. Phát triển thể dục, thể thao cần tương xứng với vị thế mới, gắn với nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện.

Đề án hướng tới phát triển thể thao toàn diện, bền vững, hiện đại và chuyên nghiệp; huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò quản lý của Nhà nước, đồng thời kết hợp phát triển thể thao quần chúng với thể thao thành tích cao.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu có trên 45% dân số thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao và trên 35% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Thành phố đặt mục tiêu 100% đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế thể thao hoặc văn hóa - thể thao, trong đó ít nhất 70% đáp ứng tiêu chuẩn quy định; trên 80% thôn, làng, tổ dân phố có điểm sinh hoạt cộng đồng được trang bị dụng cụ tập luyện ngoài trời và thiết bị vui chơi cho trẻ em.

Trong trường học, 100% học sinh được học thể dục chính khóa, trên 95% thường xuyên tham gia thể thao ngoại khóa; các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức hoạt động bơi, góp phần nâng cao thể chất và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước.

Đối với thể thao thành tích cao, thành phố tập trung đầu tư các môn mũi nhọn gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, đua thuyền và bắn súng; ưu tiên các môn có khả năng giành huy chương như điền kinh, bơi, vật, thể dục dụng cụ, cử tạ, boxing, bắn cung, đấu kiếm, Pencak Silat và cờ vua. Mục tiêu xuyên suốt là duy trì vị trí trong nhóm 5 địa phương, ngành dẫn đầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc, nâng cao thành tích quốc gia, quốc tế và từng bước đưa vận động viên tham dự các đấu trường lớn của châu lục, thế giới.

Đến năm 2045, thành phố phấn đấu có 50% dân số thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, 40% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao, hướng tới có vận động viên giành huy chương Olympic.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đề án đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với vận động viên và huấn luyện viên; đổi mới tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện; phát triển thể thao trường học và phong trào ở cơ sở; đầu tư hạ tầng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao và chuyển đổi số.

Thành phố định hướng xây dựng sân vận động 50.000 chỗ tại khu liên hợp thể thao phía Đông, sân vận động 30.000 chỗ tại khu liên hợp thể thao phía Tây, đồng thời nâng cấp các công trình hiện có. Cùng với đầu tư ngân sách, Hải Phòng thúc đẩy hợp tác công tư, thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển cơ sở vật chất, dịch vụ và hoạt động thể thao; mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng huấn luyện và phát triển kinh tế thể thao gắn với du lịch, giải trí, tổ chức sự kiện.

Việc triển khai Đề án không chỉ nhằm nâng cao thành tích tại các kỳ đại hội mà còn tạo nền tảng phát triển thể thao lâu dài, cải thiện chất lượng sống của người dân và quảng bá hình ảnh thành phố. Việc phát huy hiệu quả nguồn lực sau hợp nhất cùng chiến lược đầu tư có trọng tâm sẽ giúp thể thao Hải Phòng từng bước phát triển tương xứng với tầm vóc mới.