Phát triển thể chất và tinh thần cùng Aerobic

Các em học sinh luyện tập các động tác của Aerobic tại CLB Aerobic Thanh Hóa (phường Hạc Thành).

Gắn bó với Aerobic từ khi học mầm non, em Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 11C13, Trường THPT Hàm Rồng, chia sẻ: “Aerobic đã trở thành một phần cuộc sống của em. Tập luyện từ nhỏ không chỉ giúp em có một cơ thể dẻo dai, sức khỏe bền bỉ mà quan trọng hơn là rèn cho em tinh thần kỷ luật và khả năng chịu đựng áp lực. Aerobic cũng giúp trí óc em luôn minh mẫn, khả năng tập trung cao hơn trong học tập”.

Còn Nguyễn Trần Hà Linh, học sinh lớp 9A, Trường liên cấp TH&THCS Trần Mai Ninh, thổ lộ: “Mỗi buổi tập Aerobic luôn mang đến cho em nguồn năng lượng tích cực tuyệt vời. Trước đây em khá rụt rè, nhưng từ khi tập luyện và đi thi đấu cùng các bạn, em đã trở nên tự tin hơn rất nhiều trước đám đông. Aerobic dạy em cách lắng nghe cơ thể, phối hợp ăn ý với đồng đội và không bao giờ bỏ cuộc trước những động tác khó”.

Linh Chi và Hà Linh đều đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ (CLB) Aerobic Thanh Hóa (phường Hạc Thành) và đã giành nhiều huy chương môn Aerobic tại các giải vô địch trẻ toàn quốc hay Hội khỏe Phù Đổng.

Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, CLB Aerobic Thanh Hóa từng bước khẳng định vị trí trong phong trào Aerobic của tỉnh. Với khoảng hơn 50 thành viên tập luyện thường xuyên, nơi đây không chỉ duy trì hoạt động tập luyện mà còn tạo môi trường để các em phát triển năng khiếu, nâng cao thể lực và từng bước tiếp cận những yêu cầu cao hơn của bộ môn. Minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng đào tạo của CLB chính là qua 3 kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc gần đây, CLB đã giúp Thanh Hóa khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu môn Aerobic tại khu vực III. CLB cũng nhiều năm đạt vị trí nhất toàn đoàn tại các giải do ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức.

Chị Phan Thị Linh, Chủ nhiệm CLB Aerobic Thanh Hóa, cho biết: “Aerobic là môn thể thao hoàn hảo, kết hợp vận động toàn cơ thể với âm nhạc, rất có lợi cho trẻ về mặt sức khỏe. Trong suốt quá trình huấn luyện, chúng tôi không chỉ chú trọng nâng cao thể lực, gọt giũa kỹ thuật chuyên môn mà còn đặc biệt rèn luyện cho các em tính kỷ luật, sự tập trung và tinh thần đồng đội. CLB không chỉ hướng tới những tấm huy chương hay thành tích thi đấu rực rỡ, mà mục tiêu cao hơn là giúp các em nhỏ khỏe mạnh hơn về thể chất, tự tin hơn trong tâm hồn, sống tích cực và biết nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân”.

Việc Aerobic được đưa vào thi đấu chính thức tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng đã thổi luồng gió mới cho thể thao học đường của tỉnh Thanh Hóa, với đông đảo thanh, thiếu nhi tham gia tập luyện.

Khi áp lực học tập và thời gian sử dụng thiết bị điện tử khiến các em trong lứa tuổi học sinh thiếu vận động, Aerobic mang đến một lựa chọn lành mạnh. Những bài tập phù hợp giúp cải thiện sức bền, sự linh hoạt, khả năng phối hợp vận động; việc ghi nhớ chuỗi động tác và cảm nhận nhịp điệu còn rèn khả năng tập trung. Không khí tập luyện vui tươi cũng giúp các em thư giãn sau giờ học, giải tỏa căng thẳng và nuôi dưỡng hứng thú vận động.

Đặc biệt, Aerobic đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, thành công của cả nhóm là kết quả từ nỗ lực của từng cá nhân. Qua đó, các em học cách lắng nghe, hỗ trợ nhau, kiên trì trước khó khăn và có trách nhiệm với tập thể. Đây cũng là những kỹ năng hữu ích trong học tập và hành trình trưởng thành.

Từ những vũ điệu khỏe khoắn, Aerobic đang góp phần làm phong phú hơn đời sống thể thao của thanh, thiếu nhi Thanh Hóa. Khi được tổ chức bài bản, phù hợp với lứa tuổi và điều kiện học tập, Aerobic không chỉ tiếp tục phát triển như một môn thể thao giàu tính nghệ thuật mà còn trở thành nơi nuôi dưỡng những thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới.