Phát triển thể chất từ chăm sóc y tế học đường

Nhân viên y tế Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Minh Tân chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2026 về khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí cho người dân, ngành Y tế Tuyên Quang đã ưu tiên triển khai diện rộng cho học sinh. Để tạo thuận lợi, 124 trạm y tế xã, phường đã chủ động phối hợp với các nhà trường tổ chức khám sức khỏe.

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Vĩ có trên 1.000 học sinh, với 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trước đây, việc khám sức khỏe định kỳ cho con em chưa được nhiều gia đình quan tâm đúng mức. Vì vậy, việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại trường có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Thầy giáo Trần Văn Trung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho toàn thể học sinh. Mọi trường hợp có dấu hiệu bất thường đều được ghi nhận và thông báo kịp thời để gia đình đưa trẻ đi thăm khám chuyên sâu, giúp các em yên tâm học tập và phát triển toàn diện”.

Song song đó, công tác an toàn thực phẩm học đường cũng được đặc biệt chú trọng. Ngay trong tháng 8, ngành Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành tại bếp ăn tập thể trường học. Ông Ngọc Thanh Dũng, Trưởng phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế cho biết: “Quá trình kiểm tra đoàn sẽ tập trung kiểm tra hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung ứng; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; quy trình bảo quản, vận chuyển thực phẩm và việc chấp hành quy định vệ sinh của người trực tiếp chế biến. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, kiên quyết không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, bảo đảm tuyệt đối chất lượng từng bữa ăn cho học sinh”.

Những chuyển biến trong công tác chăm sóc sức khỏe học đường không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh mà còn tạo sự yên tâm, đồng thuận trong phụ huynh. Chị Giàng Thị Mua, thôn Khuổi Trang, xã Lâm Bình chia sẻ: “Nhà ở xa trung tâm y tế nên gia đình ít có điều kiện đưa con đi khám tổng quát. Nay cháu được bác sĩ về tận trường khám bệnh, theo dõi sát sao các chỉ số thể trạng, lại thêm những bữa ăn bán trú sạch sẽ, bảo đảm an toàn vệ sinh, tôi thấy yên tâm khi con được chăm sóc đầy đủ và đảm bảo”.

Mới đây UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035 hướng tới mục tiêu chăm sóc, nâng cao thể chất và tinh thần cho học sinh. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh đạt 100% các chỉ tiêu trường chuyên biệt, bán trú có nhân viên y tế chuyên trách; cơ sở giáo dục có phòng y tế, đủ thuốc, nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn; bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú và theo dõi dinh dưỡng; tổ chức truyền thông sức khỏe; 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm và cập nhật sổ sức khỏe điện tử.

Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự chủ động của các ngành, địa phương cùng sự đồng lòng từ phía gia đình và nhà trường, công tác y tế trường học tại Tuyên Quang đang từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển hài hòa cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.