Một góc đô thị khu vực trung tâm Thành phố. (Ảnh: THẾ ANH)

Chất lượng sống là thước đo công tác quy hoạch

Tại hội thảo “Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch tầm nhìn 100 năm-đô thị vì người dân” do VTV Nam Bộ và các đơn vị phối hợp tổ chức mới đây, đại diện đơn vị tổ chức nhấn mạnh: Một bản quy hoạch dù có tầm nhìn 50 năm hay 100 năm, thành công cuối cùng không nằm ở diện tích trên bản vẽ hay số lượng công trình được xây dựng, mà phải được đo bằng chất lượng sống của người dân.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong định hướng quy hoạch tổng thể Thành phố với tầm nhìn 100 năm, được đặt ra trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc định hình quy hoạch tổng thể có tầm nhìn 100 năm, lấy người dân làm trung tâm, là yêu cầu cấp thiết và mang ý nghĩa lịch sử. Trên nền tảng không gian liên hoàn, thành phố xác lập ba chức năng chủ đạo là tài chính, công nghệ cao và công nghiệp; cùng bốn động lực chiến lược gồm cảng biển, logistics, sân bay và du lịch.

Các đại biểu tọa đàm tại hội thảo “Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch tầm nhìn 100 năm-đô thị vì người dân”. (Ảnh: CTV)

Quy hoạch hướng đến xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, đáng sống, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống; đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á.

Các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu gắn với môi trường sống. Thành phố đặt mục tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) vượt 0,8 vào năm 2030 và đạt từ 0,9 trở lên kể từ năm 2035; đất cây xanh công cộng đạt 7-7,5m²/người.

Đến năm 2050, mạng lưới đường sắt đô thị dự tính đạt khoảng 960km đường sắt đô thị (MRT), kết hợp 450km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất. Tỷ trọng vận tải hành khách công cộng phấn đấu đạt 35-50% vào năm 2030 và 65% trong giai đoạn 2045-2050.

Sông Sài Gòn và khu trung tâm nhìn từ trên cao. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Ông Thảo nhấn mạnh, quy hoạch chỉ thực sự thành công khi tạo ra thay đổi trong đời sống, từ rút ngắn thời gian đi lại, mở rộng cơ hội việc làm đến cải thiện công viên, mặt nước và khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp.

Tư duy quy hoạch mới cũng đòi hỏi thay đổi cách tổ chức không gian đô thị. Theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế enCity, một nhà quy hoạch trước hết phải là nhà sử học, sau đó là nhà sinh thái, nhà kinh tế và cuối cùng là một công dân có trách nhiệm.

Trong tư duy phát triển đô thị đa cực, mỗi cực không chỉ là một khu vực chức năng mà phải là một thành phố, một đô thị hoàn chỉnh, có việc làm, hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống riêng. Đô thị cần tạo ra cơ hội việc làm, phát triển nghề nghiệp, đồng thời mang lại những trải nghiệm sống đa dạng.

Đô thị đa cực tiện ích, kết nối thuận tiện

Ở góc độ phát triển bền vững, Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt sức ép lớn từ tốc độ tăng trưởng, đô thị hóa và công nghiệp hóa. Thành phố cần củng cố vai trò trung tâm tài chính, logistics, thương mại, du lịch, đồng thời bảo đảm phát triển cân bằng, hài hòa, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Do đó, mô hình tăng trưởng cần chuyển từ dựa nhiều vào đất đai, vốn đầu tư và lao động giá rẻ sang năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo. Những điều kiện thiết yếu như nhà ở vừa túi tiền, việc làm, giao thông công cộng, không gian công cộng, y tế, giáo dục và an sinh xã hội cần được tính toán đồng bộ trong quy hoạch để các nhóm dân cư có khả năng tiếp cận và thụ hưởng thành quả phát triển.

Người dân tìm hiểu bản quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Một yêu cầu quan trọng khác là thay đổi cách ứng xử với tự nhiên, đặc biệt trong quản lý nước. Thay vì ngăn nước, bê tông hóa và tìm cách thoát nước càng nhanh càng tốt cần chuyển sang tư duy sống cùng nước, thích ứng với tự nhiên.

Sông rạch phải được xem là một phần của hạ tầng sinh thái; việc quản lý nước và điều tiết triều cần được tính toán trên quy mô toàn lưu vực. Cách tiếp cận này không chỉ giảm ngập mà còn góp phần giảm nhiệt độ đô thị, cải thiện môi trường và tăng không gian xanh.

Theo ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, 5 cực phát triển được xác định dựa trên điều kiện thực tế, vị trí địa lý và lợi thế riêng của từng khu vực.

Ba yếu tố gồm việc làm tại chỗ, kết nối thuận tiện và chất lượng sống sẽ quyết định khả năng tự chủ của các cực đô thị. Khi mỗi cực có đầy đủ chức năng và được kết nối hiệu quả, mô hình đa cực mới có thể giảm áp lực cho khu vực trung tâm, đồng thời hình thành những không gian sống chất lượng và tạo động lực phát triển mới.

TOD là một trong phương thức kết nối quan trọng trong quy hoạch trung tâm đô thị đa cực. (Ảnh: THẾ ANH)

Từ kinh nghiệm quốc tế, ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển Bất động sản nhà ở, Keppel Việt Nam cho rằng, con người cần được đặt ở trung tâm trong quá trình quy hoạch.

Qua gần 40 năm hoạt động tại Việt Nam, Keppel triển khai nhiều dự án như Saigon Centre, Villa Riviera, The Estella, Riviera Point và Celesta Heights. Điểm chung trong cách tiếp cận là tìm hiểu nhu cầu thực tế của cư dân trước khi định hình không gian đô thị.

Theo ông, một khu đô thị không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng công trình hay quy mô hạ tầng, mà phải có khả năng hình thành cộng đồng, nơi cư dân sinh hoạt, giao tiếp và sử dụng dịch vụ thiết yếu ngay trong khu vực mình sống.

Ông Richard Mark Leech, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long cho rằng, quy hoạch tầm nhìn 100 năm không chỉ là mở rộng địa giới hay xây dựng hạ tầng, mà cốt lõi là vun đắp nếp sống và tạo nền tảng trải nghiệm cho các thế hệ sau.

Trong 20 năm qua, Phú Long tham gia phát triển khu vực phía nam Thành phố, nổi bật với trục Nguyễn Hữu Thọ, đại đô thị Dragon City cùng các dự án Essensia Sky, Essensia Parkway. Theo ông, phát triển đô thị không nên dừng ở xây dựng nhà ở hay hạ tầng, mà cần tạo ra những giá trị kinh tế, xã hội và môi trường có khả năng duy trì lâu dài.

Quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Thành phố sẽ là một thành phố hiện đại, tiện ích và đáng sống. (Ảnh: THẾ ANH)

Từ thực tiễn đó, tầm nhìn 100 năm không đơn thuần là bản vẽ định hình quy mô đô thị trong tương lai. Giá trị của quy hoạch phải được thể hiện qua khả năng tổ chức không gian hợp lý, kết nối các cực phát triển, bảo đảm hạ tầng đồng bộ và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích thiết yếu.

Bên cạnh những công trình quy mô lớn, các không gian nhỏ, thân thiện và gần gũi cũng góp phần tạo bản sắc, gắn kết cộng đồng. Theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh là thí dụ về công trình không lớn nhưng có sức hút riêng, trở thành không gian gắn với đời sống và cảm xúc của người dân.

Vì vậy, quy hoạch tương lai cần hướng đến một thành phố hiện đại nhưng gần gũi, tiện ích nhưng giàu bản sắc, phát triển mạnh mẽ nhưng hài hòa với tự nhiên.

Công nghệ là phương tiện, tăng trưởng là động lực, còn con người và chất lượng sống là mục tiêu cuối cùng. Một bản quy hoạch thành công phải tạo ra những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận trong từng hành trình đi lại, không gian sinh hoạt và cơ hội sống tốt hơn của hôm nay cũng như các thế hệ mai sau.