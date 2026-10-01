Phát triển tài năng công nghệ từ giảng đường đến thực tiễn

Nền tảng để hình thành những ý tưởng khởi nghiệp

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhanh chóng cách thức học tập, làm việc và tổ chức sản xuất, câu chuyện đặt ra với giáo dục đại học không chỉ là trang bị kiến thức cho sinh viên. Quan trọng hơn là tạo môi trường để người học phát hiện vấn đề, hình thành ý tưởng, thử nghiệm giải pháp và từng bước đưa tri thức vào thực tiễn.

Trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, năng lực đổi mới sáng tạo của người học không chỉ quyết định khả năng thích ứng với thị trường lao động, mà còn là nền tảng để hình thành những ý tưởng khởi nghiệp và sản phẩm mới.

Nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn hiện nay, PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn nhìn nhận, công nghệ và AI có thể cung cấp nguồn tri thức lớn, nhưng vẫn là công cụ hỗ trợ. Điều cốt lõi là sinh viên phải rèn luyện tư duy, làm chủ công nghệ có đạo đức và biết biến ý tưởng thành sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tế.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn: Sinh viên phải rèn luyện tư duy và làm chủ công nghệ.

Cách tiếp cận này đặt yêu cầu phát triển tài năng công nghệ trong mối quan hệ giữa tri thức - tư duy - công nghệ - khả năng tạo ra giá trị. Theo PGS.TS Lê Mạnh Hùng, với sinh viên, đổi mới sáng tạo không chỉ được thể hiện ở việc sử dụng một công nghệ mới, mà còn ở khả năng nhìn nhận một vấn đề theo cách khác, tìm giải pháp mới và kiên trì thử nghiệm.

Trường Đại học Công đoàn sẽ đổi mới chiến lược đầu tư nghiên cứu khoa học trọng điểm, dành nguồn kinh phí để tạo điều kiện nuôi dưỡng cảm hứng, đồng hành và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Đưa ý tưởng khởi nghiệp đến gần bài toán thực tế

TS Đinh Việt Hoà - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam: Người học cần tạo ra giá trị trong môi trường liên tục thay đổi.

Sự phát triển mạnh của AI và công nghệ số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực của con người, TS Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam nhận định. Ngoài việc biết công nghệ, người học phải có khả năng thích ứng, phát huy năng lực riêng và tạo ra giá trị trong môi trường liên tục thay đổi.

Tại Tọa đàm “Sinh viên với đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số” do Trường Đại học Công đoàn tổ chức (ngày 1/10), ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị NovaEdu và ông Phạm Anh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hệ sinh thái doanh nghiệp Bestbe đã cùng trao đổi về quá trình hình thành và triển khai ý tưởng trong thực tiễn.

Những câu chuyện về khởi nghiệp, nguồn lực, nhu cầu khách hàng, khả năng thích ứng và yêu cầu đối với nhân sự trong môi trường số cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa ý tưởng và sản phẩm có khả năng tạo giá trị. Để vượt qua khoảng cách này, người học cần được đặt vào môi trường có cơ hội thử nghiệm, nhận phản hồi và tiếp tục hoàn thiện giải pháp.

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT NovaEdu và Aai Pharma và ông Đỗ Phạm Anh Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hệ sinh thái doanh nghiệp Bestbe chia sẻ các vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp.

Kết nối nhà trường - doanh nghiệp

Theo các chuyên gia, một trong những ý nghĩa của đổi mới sáng tạo giáo dục đại học là tạo được sự kết nối giữa quá trình đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đây là điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ, môi trường nghề nghiệp và những yêu cầu đang thay đổi của thị trường lao động. Đồng thời, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực trẻ và những ý tưởng được hình thành từ giảng đường.

Với các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, yêu cầu này càng đặt ra rõ hơn. Phát triển nhân lực không thể chỉ dừng ở việc đào tạo kiến thức chuyên môn, mà cần hình thành khả năng nghiên cứu, sáng tạo, giải quyết vấn đề và đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng.

Từ góc nhìn đó, đổi mới sáng tạo trong trường đại học không nên được xem như một hoạt động bên lề chương trình đào tạo. Đó là quá trình người học được khuyến khích phát hiện vấn đề, xây dựng ý tưởng, thử nghiệm, chấp nhận phản biện và điều chỉnh giải pháp.

Sinh viên Trường Đại học Công đoàn hào hứng với Tọa đàm về đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số.