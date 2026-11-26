Theo Quyết định số 6380/QĐ-UBND và 6382/QĐ-UBND ngày 20/11/2026, hai tuyến đại lộ Tả Hồng và Hữu Hồng có tổng chiều dài hơn 79 km, được xác định là đường trục chính đô thị, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và hệ thống đường gom. Theo định hướng quy hoạch, không gian sông Hồng trở thành trục xanh, văn hóa, lịch sử, cảnh quan chủ đạo; nơi kết nối các công viên, không gian công cộng, dịch vụ, du lịch, thương mại và các khu đô thị mới.

Hà Nội đang có những điều kiện thuận lợi về thể chế để triển khai siêu dự án này. Luật Thủ đô năm 2026 trao cho thành phố nhiều thẩm quyền chủ động trong quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở và huy động nguồn lực. Đây chính là cơ sở để Hà Nội tổ chức lại không gian ven sông theo hướng hiện đại, nhưng không đánh đổi môi trường, di sản và đời sống cộng đồng.

Thành phố cần sớm cụ thể hóa các thẩm quyền được giao thành quy định, quy trình và chính sách đủ rõ để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng; đồng thời kiểm soát chặt việc sử dụng đất bãi sông, bảo đảm an toàn thoát lũ, đê điều và hệ sinh thái tự nhiên.

Một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ dự án là giải phóng mặt bằng. Theo định hướng triển khai dự án, thành phố dự kiến xây dựng các khu đô thị định cư tại Long Biên, Lĩnh Nam và khu tái thiết đô thị làng nghề tại Bát Tràng.

Bên cạnh đó, các khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh, Bắc Thăng Long đã được khởi công để tạo quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư và phát triển đô thị. Các khu đô thị này cung cấp hàng chục nghìn lô đất, căn hộ, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Điều quan trọng lúc này là phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, đầu tư các khu đô thị nói trên, bảo đảm có nhà ở, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng và giao thông kết nối trước hoặc đồng thời với quá trình di dời các hộ dân.

Việc bố trí tái định cư cần tính đến tập quán sinh hoạt, nghề nghiệp và mối liên kết cộng đồng, hạn chế tối đa tình trạng người dân có nhà mới nhưng thiếu điều kiện ổn định cuộc sống.

Riêng khu vực làng nghề Bát Tràng, việc tái thiết cần gắn với bảo tồn nghề truyền thống, không gian văn hóa và phát triển du lịch, để người dân vừa là chủ thể gìn giữ di sản, vừa được hưởng lợi từ những giá trị do dự án tạo ra.

Sông Hồng sẽ trở thành trục động lực mới của Hà Nội. Các tuyến đại lộ kết nối hài hòa với công viên, quảng trường, đường đi bộ, không gian thể thao, sinh hoạt cộng đồng; những di tích, làng nghề, cảnh quan tự nhiên ven sông được bảo tồn và phát huy. Không gian văn hóa sáng tạo được hình thành từ chính lịch sử, di sản và đời sống của cộng đồng hai bên bờ sông.