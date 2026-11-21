Phát triển Sở Giao dịch hàng hóa từ Trung tâm Tài chính Quốc tế
Trong tháng 11, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đặt mục tiêu ghi nhận những giao dịch đầu tiên. Ngoài thu hút dòng vốn, mô hình này hướng tới phát triển thị trường trái phiếu, quỹ đầu tư, công nghệ tài chính và sở giao dịch hàng hóa – cấu phần được kỳ vọng kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường thế giới, mở rộng cơ hội giao dịch và quản trị rủi ro.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-trien-so-giao-dich-hang-hoa-tu-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-246261121165331088.htm