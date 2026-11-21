Nghị quyết số 59/2026/QH16 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam không chỉ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển các dự án quy mô lớn, mà còn mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.